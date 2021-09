Mówi, że drużyna rozwija się w grze. Mimo to nie bagatelizuje treningów. Kiedyś na boisku, dziś już na dobre na ławce trenerskiej. Michał Winiarski - mistrz świata z 2014 roku, obecnie trener grającego w Plus Lidze Trefla Gdańsk przygotowuje swój zespół do kolejnego sezonu w krajowej lidze siatkówki. Paweł Pawłowski wybrał się do Gdańska, by porozmawiać z trenerem Trefla o przygotowaniach do sezonu, ale także o spekulacjach środowiska, które widziałoby go na stanowisku selekcjonera seniorskiej kadry.

REKLAMA