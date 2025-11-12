Michał Winiarski kończy pracę z reprezentacją niemieckich siatkarzy. Polak zrezygnował z funkcji selekcjonera, którą pełnił od 2022 roku.

Michał Winiarski / Natalia Kolesnikova / AFP/EAST NEWS

Michał Winiarski zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Niemiec w siatkówce mężczyzn.

Winiarski prowadził niemiecką drużynę narodową od początku 2022 roku.

Powodem rezygnacji są względy osobiste - Winiarski chce poświęcić więcej czasu rodzinie. Na decyzję wpływ miało również duże obciążenie obowiązkami klubowymi w Aluron CMC Warta Zawiercie oraz reprezentacji Niemiec.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Michał Winiarski rezygnuje ze stanowiska trenera reprezentacji Niemiec w siatkówce mężczyzn z powodów osobistych ze skutkiem natychmiastowym - poinformował w środę Niemiecki Związek Piłki Siatkowej (DVV).

Niemiecka federacja w nadchodzących tygodniach przeprowadzi rozmowy z kilkoma kandydatami, aby znaleźć następcę Polaka - zakomunikowano.

42-letni Winiarski prowadził drużynę Niemiec od początku 2022 roku i w zeszłym roku przedłużył kontrakt do 2028 roku.

Michał Winiarski rezygnuje. Podał powody

Polak poinformował związek i zespół o swojej rezygnacji podczas rozmów osobistych.

Decyzję o rezygnacji były znakomity siatkarz podjął z powodu chęci poświęcenia więcej czasu rodzinie oraz dużego obciążenia wynikającego z pełnienia obowiązków zarówno w klubie (Aluron CMC Warta Zawiercie), jak i w reprezentacji Niemiec.

"Ostatnie lata z niemiecką reprezentacją należą do najważniejszych i najbardziej satysfakcjonujących w mojej karierze - pełne pasji, rozwoju i niezapomnianych chwil z wyjątkowymi ludźmi" - wyjaśnił Winiarski, cytowany przez DVV. Jak podkreślił, był to "wielki zaszczyt" opiekować się drużyną Niemiec.

"Ostatnio jednak zauważyłem, że moja rodzina potrzebuje ode mnie więcej czasu i obecności. Praca w PlusLidze jest bardzo intensywna, a między ligą a reprezentacją prawie nie było czasu na oddech. Doszły do tego drobne problemy zdrowotne. Wszystko to pokazało mi, że nadszedł czas na przerwę, nabranie nowej siły i spojrzenie w przyszłość z nową perspektywą" - zaznaczył Polak.

"To bolesne, że go tracimy"

Szef niemieckiej federacji Christian Dünnes mówi o "wielkiej stracie" dla reprezentacji Niemiec.

"Michał wykonał w ostatnich latach wspaniałą pracę. Zawodowo i osobiście bardzo rozwinął drużynę i wyniósł ją na nowy poziom. To bolesne, że go tracimy, ale szanuję jego decyzję. Życzymy jemu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego" - powiedział.

Pod wodzą Winiarskiego Niemcy po latach awansowali na igrzyska olimpijskie i byli o włos od półfinału w Paryżu, przegrywając po dramatycznym boju z późniejszymi mistrzami olimpijskimi z Francji.