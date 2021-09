„Zagraliśmy słabiej. Taka jest siatkówka w tej chwili, że nawet z Portugalią, z którą - wydaje się, że nigdy w życiu jeszcze nie grałem - można przegrać seta popełniając kilka głupich błędów” – tak porażkę w drugim secie spotkania Polska – Portugalia tłumaczył libero reprezentacji Polski Paweł Zatorski.

Kadra siatkarzy przed meczem z Portugalią / /Łukasz Gągulski / PAP

W Krakowie kadra siatkarzy rozgrywa mecze grupowe mistrzostw Europy. Turniej, którego jesteśmy współgospodarzem, Biało-czerwoni zaczęli od wygranej z Portugalią. Kibiców mogło jednak zaskoczyć to, że mistrzostwie świata przegrali seta z rywalem, który w światowym rankingu zajmuje 39. pozycję.

Zagraliśmy słabiej. Taka jest siatkówka w tej chwili, że nawet z Portugalią, z którą - wydaje się, że nigdy w życiu jeszcze nie grałem - można przegrać seta popełniając kilka głupich błędów. W żadnym wypadku nie lekceważę tutaj przeciwnika, bo w zespole Portugalii gra kilku bardzo doświadczonych zawodników, którzy grali i grają m.in. w PlusLidze. Dlatego są świetnie wyszkoloną technicznie ekipą i pokazują pazur - tak okres słabszej gry kadry tłumaczył po spotkaniu Paweł Zatorski.

Libero naszej kadry wyraził nadzieję, że z każdym kolejnym meczem Biało-czerwoni będą grali coraz lepiej. Głęboko w to wierzę. Te turnieje, które odbywają się zawsze po wielkiej imprezie, na którą szykowaliśmy od wielu lat - czyli po igrzyskach olimpijskich - są zawsze trudne i często po porażce trudno się podnieść. My daliśmy z siebie wszystko, żeby jak najlepiej przygotować się do tego turnieju, mimo trudności zdrowotnych i psychicznych. Próbowaliśmy dać z siebie maksa. Mam nadzieję, że to zaowocuje jak największą liczbą zwycięstw - stwierdził.

Zatorski zaznaczył, że dla kadry jest istotne to, jak prezentują się przed polskimi kibicami. W czwartek po raz pierwszy od wielu miesięcy zagrali przy zapełnionych trybunach w meczu o stawkę. Zrobimy wszystko, żeby kibice mieli radość z naszej gry tutaj, w Polsce. Mam nadzieję, że kibice widzieli, że zostawiamy wszystko, co mamy na boisku, nie oszczędzamy się. Oby tak było do końca - podsumował.

Po dniu odpoczynku Polaków czeka konfrontacja z Serbami, dla których wrześniowy czempionat Starego Kontynentu jest imprezą docelową w tym roku.