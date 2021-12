Były prezydent USA Donald Trump został wygwizdany po tym, jak zadeklarował w czasie spotkania, że przyjął dawkę przypominającą szczepionki przeciwko Covid-19. Wcześniej polityk niechętnie mówił o własnym szczepieniu.

Donald Trump / STEVE POPE / PAP/EPA

W czasie spotkania w Dallas Trump rozmawiał z byłym dziennikarzem Fox News Billem O’Reillym. Na jego pytanie, czy przyjął przypominającą dawkę szczepionki, odpowiedział krótko: "tak".

Wtedy z sali rozległy się gwizdy. Trump odparł: Nie, nie, nie. W porządku, na publiczności jest bardzo mała grupa ludzi. Ostrzegł też swoich zwolenników, że nie powinni odrzucać szczepień.

"Zrobiliśmy to razem"

Zrobiliśmy coś, co jest historyczne. Uratowaliśmy dziesiątki milionów istnień na całym świecie. Zrobiliśmy to razem - odparł Trump. Dalej były prezydent stwierdził, że Covid-19 mógł zniszczyć kraj o wiele bardziej, gdyby szczepionki nie zostały opracowane.

Jeśli nie chcesz tego brać, to nie powinieneś być do tego zmuszany. Żadnego przymusu, ale weź pod uwagę to, że uratowaliśmy dziesiątki milionów istnień - zakończył.

Ryzyko osób niezaszczepionych

Według danych, które niedawno opublikowało amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób, osoby niezaszczepione są 10-krotnie bardziej narażone na zakażenie i 20-krotnie na śmierć z powodu Covid-19 niż ci, którzy byli w pełni zaszczepieni i przyjęli dawkę przypominającą.

Kiedy Trump był jeszcze prezydentem, to nie mówił otwarcie o swoim zaszczepieniu. Przyjęcie pierwszych dawek nie zostało uwiecznione przez fotografów i kamerzystów, sam prezydent nie wspierał też kampanii zachęcającej do przyjęcia preparatu.

W wywiadzie dla Wall Street Journal we wrześniu stwierdził, że raczej nie przyjmie dawki przypominającej, bo czuje się dobrze. Nie jestem temu przeciwny, ale to chyba nie dla mnie - ­powiedział.

To nie pierwszy raz, kiedy Trump spotyka się z buczeniem na spotkaniach z sympatykami, kiedy mówi o szczepionkach. W sierpniu w Alabamie zaznaczył: "trzeba robić to, co jest właściwe. Polecam zaszczepienie się. Zrobiłem to. Zaszczepmy się" - na te słowa publiczność zareagowała buczeniem. W porządku. Macie wolny wybór, ja wziąłem szczepionkę i jeśli ona nie zadziała, to dowiecie się jako pierwsi - ­zakończył.