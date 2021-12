W Houston w Teksasie zmarła pierwsza w USA osoba, u której potwierdzono zakażenie wariantem Omikron - podały miejscowe władze. Ofiarą był 50-letni mężczyzna. Tymczasem CDC podały, że zakażenia Omikronem stanowią już ponad 70 proc. wszystkich przypadków Covid-19 w Stanach Zjednoczonych.

Zdjęcie ilustracyjne / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

O śmierci mężczyzny poinformowała sędzia hrabstwa Harris Lina Hidalgo. Jak podaje "Houston Chronicle", stało się to tuż po tym, jak na terenie hrabstwa podwyższono poziom zagrożenia na drugi najwyższy. W związku z błyskawicznym rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa, w ciągu tygodnia procent pozytywnych testów wzrósł w Houston ponad dwukrotnie.



Jak wynika z danych, które upubliczniły w poniedziałek Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), podobna sytuacja panuje w całym kraju. Według zrewidowanych statystyk, w ubiegłym tygodniu aż 73,2 proc. wykrytych przypadków Covid-19 były związane z nową odmianą koronawirusa. Jeszcze tydzień wcześniej było to 12,6 proc.

Ponad 130 tysięcy nowych zakażeń dziennie

Łącznie w USA notuje się średnio ponad 131 tys. nowych zakażeń dziennie i prawie 1,3 tys. zgonów. Obie statystyki szybko rosną; w poniedziałek wykryto prawie rekordową liczbę 300 060 nowych przypadków - najwięcej od 8 stycznia tego roku.



We wtorek przemówienie na temat sytuacji pandemicznej ma wygłosić prezydent USA Joe Biden, w którym ponownie ma podkreślić znaczenie szczepień. W ubiegły czwartek Biden ostrzegł niezaszczepionych Amerykanów, że mają przed sobą "zimę ciężkiej choroby i śmierci (...) dla siebie, swoich rodzin i szpitali". Do szczepień zachęcił też były prezydent Donald Trump, który ujawnił, że przyjął dawkę przypominającą szczepionki.



W poniedziałek Biały Dom poinformował, że zakażenia doznał jeden z pracowników Białego Domu średniego szczebla, który w ubiegły piątek spędził w pobliżu prezydenta pół godziny na pokładzie Air Force One. Test wykonany w piątek dał wynik negatywny, ale następny - przeprowadzony w poniedziałek już po wystąpieniu u mężczyzny pierwszych objawów - wykazał obecność koronawirusa.



Ostatni wynik testu prezydenta Bidena - wykonany w niedzielę - był negatywny.