Były prezydent USA Donald Trump wystąpił do sądu federalnego z pozwem o wstrzymanie dochodzenia prokurator generalnej Nowego Jorku Letitii James, która prowadzi śledztwo w sprawie jego praktyk biznesowych. Oskarżył ją o polityczną wendetę - podały w poniedziałek media.

Donald Trump pozywa prokurator generalną Nowego Jorku / SHAWN THEW / PAP/EPA

Pozew został złożony, gdy prokurator postanowiła przesłuchać Trumpa w ramach śledztwa w sprawie oszustw w wycenie nieruchomości, jakich miała się dopuścić Trump Organization. Ma też zapobiec zaangażowaniu James w postępowanie cywilne lub karne przeciwko byłemu prezydentowi lub jego firmom.

"Pozew, złożony w poniedziałek w sądzie federalnym okręgu północnego Nowego Jorku, oskarża James o niewłaściwe postępowanie, zarzucając, że nadużywa uprawnień śledczych, by atakować politycznych przeciwników i rozwijać karierę" - podkreśla CNN.



"Od czasu objęcia urzędu niestrudzenie bombardowała go, jego rodzinę i jego firmę, Trump Organization LLC, nieuzasadnionymi wezwaniami do sądu w gorzkiej krucjacie, by 'dopaść prezydenta'" - głosi dokument.



Jak podał "Wall Street Journal" prawniczka Trumpa, Alina Habba, wyjaśniła, że poprzez złożenie pozwu "zamierzamy nie tylko pociągnąć (James) do odpowiedzialności za jej rażące naruszenia konstytucji, ale także powstrzymać jej gorzką krucjatę, mającą na celu ukaranie jej politycznego przeciwnika".



James poinformowała, że firma Trump Organization wielokrotnie próbowała opóźnić dochodzenie.



"Aby było jasne, ani pan Trump, ani Trump Organization nie mają prawa dyktować, czy i gdzie odpowiedzą za swoje czyny. (...) Nasze śledztwo będzie kontynuowane bez przeszkód, ponieważ nikt nie jest ponad prawem, nawet ktoś o nazwisku Trump" - argumentowała prokurator generalna Nowego Jorku.



Według CNN pozew przytacza komentarze James, poczynając od jej kampanii wyborczej 2018 roku, aż po ostatnie, które wygłosiła w programie ABC "The View" w zeszłym tygodniu. Oskarża ją o otwarte lekceważenie obowiązku zachowania neutralności w życiu publicznym.



Biuro James prowadzi dochodzenie mające ustalić, czy Trump Organization manipulowała wartością swoich nieruchomości. Współpracuje też z biurem prokuratora okręgowego Manhattanu Cyrusa Vance'a w ramach odrębnego dochodzenia karnego w sprawie Trump Organization.



Według CNN pozew zarzuca też James, że "nieustępliwie naciskała" na biuro Vance'a w sprawie dochodzenia karnego dotyczącego Trump Organization.



Adwokaci byłego prezydenta wnioskują o wyrok stwierdzający, że James naruszyła prawa, przywileje i immunitety Trumpa oraz Trump Organization, a jej dochodzenia stanowią "niedopuszczalne działania ze strony stanu" i "nadużycie władzy".



"Bez interwencji sądu, James będzie wciąż naruszać prawa powodów w sposób niekonstytucyjny, a powodowie doznają groźnych i nieodwracalnych szkód" - głosi pozew.