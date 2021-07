GIS nie wyklucza, że wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa związane z czwartą falą zachorowań na Covid-19.

(zdjęcie ilustracyjne) / FAROOQ KHAN / PAP/EPA

Może dojść do sytuacji, że w Polsce będą wdrożone zasady powodujące, aby osoby, które nie są zaszczepione nie stwarzały ryzyka dla osób zaszczepionych - powiedział w Łodzi Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka.

Szef GIS poinformował, że wobec niebezpieczeństwa czwartej fali pandemii i szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa wariantu Delta, nie wyklucza się w naszym kraju wprowadzenia pewnych zasad bezpieczeństwa związanych ze stopniem zaszczepienia społeczeństwa.

Pytany o możliwości wprowadzenia w kraju rozwiązań podobnych do tych we Francji, gdzie głównie osoby zaszczepione będą mogły korzystać na przykład z centrów handlowych, niektórych usług oraz instytucji kultury , Saczka odpowiedział, że ważny jest przede wszystkim społecznych aspekt rozwiązań prowadzących do przerwania ryzyka zakażeń.

Jak najdalszy jestem od tego, abyśmy dzielili społeczeństwo. Każdy jest wolnym obywatelem i podejmuje określone decyzje - akcentował - Jednak dzięki osiągnięciom medycznym w tej chwili w zasadzie jedynym antidotum, które może przerwać łańcuchy zakażeń SARS-CoV-2 i powrócić do normalności, są szczepienia.

Może dojść do takiej sytuacji, że w Polsce też pewnego rodzaju zasady będą wdrożone właśnie w takim kontekście, aby osoby, które są zaszczepione nie były narażane na ryzyko przez osoby, które nie są zaszczepione - podkreślił Saczka i dodał, że decyzje w sprawach tego typu rozwiązań należą do premiera.

Francja zaostrza kryteria

We Francji od poniedziałkowego wieczora na szczepienia przeciw Covid-19 zarejestrowało się prawie 1,5 mln osób.

Nagły wzrost zainteresowania szczepieniami jest związany z zapowiedzią prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Poinformował on, że szczepienia przeciw Covid-19 nie będą we Francji obowiązkowe dla całego społeczeństwa, ale wprowadzane restrykcje będą dotyczyły osób, które nie posiadają certyfikatu sanitarnego potwierdzającego szczepienie, negatywny test, bądź nabycie odporności na Covid-19.

Bez certyfikatu sanitarnego nie będzie można:

wejść do kawiarni,

korzystać z restauracji,

wchodzić do centrów handlowych,

podróżować pociągami i samolotami na trasach długodystansowych,

odwiedzać placówki medyczne.

Mniej więcej za 10 dni certyfikat ten będzie obowiązywał również w miejscach rozrywki i placówkach kulturalnych.

We wtorek francuskie służby medyczne ostrzegły, że sytuacja covidowa we Francji jest wciąż trudna, a statystycznie "wirus dubluje się co pięć dni".