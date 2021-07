Prawie 1,5 mln Francuzów zarejestrowało się od poniedziałkowego wieczora na szczepienie przeciw Covid-19. Nagły wzrost zainteresowania szczepieniami jest związany z zapowiedzią prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Zdjęcie ilustracyjne / NARONG SANGNAK / PAP

Wczoraj najważniejszy francuski polityk przekazał, że szczepienia przeciw Covid-19 nie będą we Francji obowiązkowe dla całego społeczeństwa, ale wprowadzane restrykcje będą dotyczyły osób, które nie posiadają certyfikatu sanitarnego potwierdzającego szczepienie, negatywny test, bądź nabycie odporności na Covid-19.

Bez certyfikatu sanitarnego nie będzie można:

wejść do kawiarni,

korzystać z restauracji,

wchodzić do centrów handlowych,

podróżować pociągami i samolotami na trasach długodystansowych,

odwiedzać placówki medyczne.

Mniej więcej za 10 dni certyfikat ten będzie obowiązywał również w miejscach rozrywki i placówkach kulturalnych.

Prezydent Macron zapowiedział także wprowadzenie od 15 sierpnia obowiązkowych szczepień dla medyków i pracowników placówek opiekuńczych. Według rzecznika rządu Gabriela Attala, obowiązek obejmie nieco ponad 4 mln osób.

Prawie milion osób umówiły się na wizytę w punkcie szczepień, co oznacza, że tysiące żyć zostanie ocalonych - komentował dane minister zdrowia Olivier Veran. We wtorek Veran ostrzegł, że sytuacja covidowa we Francji jest wciąż trudna, a statystycznie "wirus dubluje się co pięć dni".