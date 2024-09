00:15

Mieszkańcy Ścinawy Polskiej k. Oławy umacniają wały, a poziom wody szybko rośnie. Worki co chwilę się kończą. "To właśnie tam pomoc jest teraz najbardziej potrzebna" - donosi nasza reporterka. Potrzeba nam ciągle siły, nowych rąk do pracy, worków i piasku - mówił jeden z mieszkańców pan Arek.

Z żołnierzami i strażakami umacniającymi wały przy Odrze w okolicach Oławy spotkał się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.