Nowa stacja metra Colosseo Fori Imperiali stała się jedną z największych atrakcji turystycznych Rzymu. Stacja została oddana do użytku po 13 latach budowy. Nazwano ją archeo-stacją ze względu na prezentowane tam znaleziska archeologiczne odkryte podczas prac. Została już okrzyknięta najpiękniejszą stacją metra na świecie. Można tam zobaczyć 350 dzieł sztuki, a także ruiny domów i budynków z czasów Cesarstwa Rzymskiego.

Znaleziska archeologiczne prezentowane na nowej stacji Colosseo Fori Imperiali na linii metra C w Rzymie, grudzień 2025 / AA/ABACA / PAP

W Rzymie w okresie świąteczno-noworocznym przebywa około miliona turystów. Tłumnie odwiedzają teraz nową atrakcję - stację metra Colosseo Fori Imperiali. Jest ona połączeniem sugestywnej nowoczesnej struktury, najnowszych osiągnięć inżynierii, multimedialnych prezentacji i historii starożytnego Rzymu. Jest to ponadto ważny przystanek metra oraz węzeł komunikacyjny, łączący jego dwie linie i zarazem muzeum. Zbudowana na głębokości sięgającej 32 metrów stacja ma 4 poziomy. To, co robi największe wrażenie, to wystrój stacji uznanej za najpiękniejszą na świecie.

/ AA/ABACA / PAP

W gablotach wystawiono tam artefakty, znalezione w trakcie prac budowlanych. Odkryto ich tam bardzo dużo, bo stacja została zbudowana w pobliżu miejsca nagromadzenia najważniejszych zabytków starożytności, przy Koloseum i alei Fori Imperiali, czyli Forów Cesarskich. W trakcie budowy prace archeologiczne prowadzono tam na 29 tysiącach metrów sześciennych.

/ FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News / East News

/ AA/ABACA / PAP

Łącznie w przestrzeniach stacji wystawiono 350 dzieł sztuki, artefaktów i różnego rodzaju eksponatów z czasów Cesarstwa Rzymskiego. To podróż między przeszłością a przyszłością - podkreślił rzymski dziennik "Il Messaggero", dodając, że jest to zapewne jedyna stacja metra, gdzie podróżni nie spieszą się na peron, ale oglądają z zaciekawieniem eksponaty i multimedialne projekcje niczym w muzeum.

/ FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News

/ FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News