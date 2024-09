Miejski magazyn z darami dla powodzian w Krakowie zapełnia się. Jest zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 188. Potrzebne są: woda butelkowana, sucha żywność i karma dla zwierząt oraz środki czystości, a także osuszacze, agregaty prądotwórcze, pompy, łopaty, taczki, gumowce - apeluje Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

Magazyn z darami dla powodzian / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX

Dary zaczęły już spływać, szczególnie po godzinie 18.00, po pracy. Jest woda, jest żywność, są środki opatrunkowe, żywność dla psów. Rośnie nam liczba darczyńców - przyznaje Ryszard Benda, koordynator magazynu.

Magazyn czynny jest od poniedziałku do piątku, od g. 9.00 do 20.00, w weekend od g. 9.00 od 18.00.

Polacy zawsze się jednoczą

Na miejscu w rozładunku darów i układaniu produktów pomagają wolontariusze i oczywiście harcerze. Tak, uruchamiamy służbę. W zależności od pory dnia będzie pracowało tutaj kilku lub kilkunastu harcerzy - przyznaje hm. Artur Walkowiak, komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP. Tak, jak mówi nasze harcerskie hasło: niesiemy pomoc bliźnim.

To, co dzieje się na Śląsku, to niewyobrażalna tragedia, jesteśmy tu z odruchu serca - mówili reporterowi RMF MAXX Przemkowi Błaszczykowi pani Maria i pan Andrzej. Zwłaszcza emerytów namawiamy: niech przyjeżdżają emeryci, ile mogą, niech dadzą.

/ Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX

Każdy jest poruszony sytuacją. Wiadomo, my jako Polacy zawsze jednoczymy się w skali od 1 do 10 na 12 w takiej sytuacji. Trzeba pomagać. My też się możemy znaleźć w takiej sytuacji, bo w życiu różnie bywa - przyznają krakowianie.

Infolinia i adres mailowy

W Urzędzie Miasta Krakowa została uruchomiona infolinia i adres e-mail dla osób, które chcą pomagać:

infolinia: 885 303 129 (czynna od godz. 8.00 do 18.00)

e-mail: krakowwspiera@um.krakow.pl

Posłuchaj rozmowy z Mateuszem Poskłonką, zastępcą dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Posłuchaj, jak pomagają krakowianie:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co dzieje się w magazynie

Zbiórki darów w Krakowie prowadzone są również:

przy ul. Kazimierza Wielkiego 60 w biurze Krakowa dla Mieszkańców,

przy ul. Retoryka 7 w biurze Prawa i Sprawiedliwości.

W akcję pomocową włączyły się również wszystkie biura poselskie i senatorskie PiS.

Podobną pomoc organizują miejscowości w całym regionie.

W Proszowicach potrzebne produkty i sprzęt można przynosić do Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach przy ul. Rynek 18. W Skawinie zbiórka prowadzona jest w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki i Wigury 13.