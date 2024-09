Stan klęski żywiołowej rozszerzony

Donald Tusk odniósł się również do trudnej sytuacji w Stroniu Śląskim po przejściu fali powodziowej. Zaapelował do lokalnych władz i służb, by nie lekceważyć sygnałów od powodzian, którzy proszą o pomoc.

Szef rządu podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu terytorialnego rozporządzenia o stanie klęski żywiołowej o powiaty: lubański, dzierżoniowski, świdnicki, opolski, krapkowicki, brzeski i kędzierzyńsko-kozielski.



Sztab kryzysowy we Wrocławiu

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu o godz. 7.00 zebrał się sztab kryzysowy. Uczestniczyli w nim m.in. premier, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Tomasz Siemoniak.



