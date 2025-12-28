Hiszpańska społeczność piłkarska pogrążona jest w głębokim smutku po tragicznej śmierci 44-letniego trenera Fernando Martina oraz trójki jego dzieci. Do katastrofy doszło w piątkowy wieczór, gdy wycieczkowy statek, którym podróżowała rodzina, zatonął w pobliżu indonezyjskiej wyspy Padar - części słynnego Parku Narodowego Komodo.

Akcja ratunkowa w Indonezji / EPA/BASARNAS HANDOUT / PAP/EPA

Według informacji przekazanych przez Fathura Rahmana, szefa Biura Poszukiwawczo-Ratowniczego Maumere, na pokładzie feralnej jednostki znajdowało się łącznie 11 osób. Wśród nich była sześcioosobowa rodzina Martinów, czterech członków załogi oraz lokalny przewodnik.

Statek - płynący z wyspy Komodo do Padar - napotkał poważne problemy techniczne. Jak wynika z relacji, doszło do awarii silnika, a wzburzone morze doprowadziło do wywrócenia się łodzi.

Dramatyczne chwile rozegrały się w nocy, gdy turyści walczyli o życie na otwartym morzu. Na szczęście przepływająca w pobliżu łódź zdołała uratować siedem osób, w tym żonę trenera, Andreę, oraz jego córkę Mar. Niestety, Fernando Martin oraz trójka jego dzieci nie przeżyli katastrofy. Ich śmierć potwierdziły lokalne władze.