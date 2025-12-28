Hiszpańska społeczność piłkarska pogrążona jest w głębokim smutku po tragicznej śmierci 44-letniego trenera Fernando Martina oraz trójki jego dzieci. Do katastrofy doszło w piątkowy wieczór, gdy wycieczkowy statek, którym podróżowała rodzina, zatonął w pobliżu indonezyjskiej wyspy Padar - części słynnego Parku Narodowego Komodo.

Według informacji przekazanych przez Fathura Rahmana, szefa Biura Poszukiwawczo-Ratowniczego Maumere, na pokładzie feralnej jednostki znajdowało się łącznie 11 osób. Wśród nich była sześcioosobowa rodzina Martinów, czterech członków załogi oraz lokalny przewodnik.

Statek - płynący z wyspy Komodo do Padar - napotkał poważne problemy techniczne. Jak wynika z relacji, doszło do awarii silnika, a wzburzone morze doprowadziło do wywrócenia się łodzi.

Dramatyczne chwile rozegrały się w nocy, gdy turyści walczyli o życie na otwartym morzu. Na szczęście przepływająca w pobliżu łódź zdołała uratować siedem osób, w tym żonę trenera, Andreę, oraz jego córkę Mar. Niestety, Fernando Martin oraz trójka jego dzieci nie przeżyli katastrofy. Ich śmierć potwierdziły lokalne władze.

W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na platformie X, klub Valencia CF poinformował o śmierci swojego trenera rezerwowej drużyny kobiet oraz jego dzieci. Kondolencje rodzinie i bliskim złożyły także inne czołowe instytucje piłkarskie, w tym Real Madryt oraz Królewski Hiszpański Związek Piłki Nożnej (RFEF).

"Królewski Hiszpański Związek Piłki Nożnej łączy się w żałobie po stracie Fernando Martina, trenera kobiecej reprezentacji Valencii CF B, i trójki jego dzieci w katastrofie statku turystycznego w Indonezji. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom. Spoczywaj w pokoju" - napisano.

W sobotę, podczas treningu pierwszego zespołu Valencii, piłkarze oddali hołd zmarłemu szkoleniowcowi i jego rodzinie, rozpoczynając zajęcia minutą ciszy.

Katastrofa miała miejsce w jednym z najpiękniejszych i najpopularniejszych turystycznie zakątków Indonezji. Park Narodowy Komodo, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, słynie z surowych krajobrazów, dziewiczych plaż oraz unikatowych waranów z Komodo - największych jaszczurek na świecie.