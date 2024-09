Zerowa stawka VAT na darowizny dla ofiar powodzi - od dziś wchodzą w życie przepisy, które będą stosowane do wszelkiego rodzaju towarów, m.in. żywności i ubrań przekazywanych poszkodowanym i do nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych.

Zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian na stadionie we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Rozporządzenie Ministra Finansów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Jak wyjaśnił resort, choć przepisy wchodzą w życie 18 września, to można je stosować do darowizn przekazanych począwszy od 12 września, czyli od dnia kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze intensywne opady i realnie pierwsze skutki podtopień. Zerowa stawka VAT będzie obowiązywać do końca roku.

"W związku z powodzią, która spowodowała znaczące szkody materialne, pozbawiając wielu mieszkańców domów, Ministerstwo Finansów wprowadza zerowy VAT dla darowizn towarów i usług w związku z pomocą dla poszkodowanych w tym kataklizmie" - wskazało ministerstwo.

Doprecyzowało, że preferencja, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy przekazujący darowizny dla ofiar powodzi, będzie dotyczyć wsparcia realizowanego za pośrednictwem podmiotów zwykle organizujących pomoc i dystrybucję świadczeń w tego rodzaju kataklizmach, tj. organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.