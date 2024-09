W środę przez dolnośląską Oławę przechodzi fala powodziowa na Odrze. Mieszkańcy walczą o uratowanie miasta i są pełni wiary w zwycięstwo. Wodowskaz przy ul. Chrobrego wskazuje 7,4 m – o 10 cm więcej niż rano.

Dynamiczna sytuacja powodziowa. Trwa układanie worków z piaskiem w Oławie / Maciej Kulczyński / PAP

O "morzu ludzi" zaangażowanych w obronę miasta donosi reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Co więcej, przez Oławę przepływa również druga rzeka - Oława, która obecnie wydaje się większym zagrożenia niż pobliska Odra.

W Marcinkowicach woda przelewa się już przez wały. W Ścinawie Polskiej (położonej nad Odrą) wały przeciekają w dwóch miejscach. Rozwój sytuacji jest tak dynamiczny, że nawet mieszkańcy Starego Otoku (także położonego nad Odrą), którzy odmawiali ewakuacji, teraz zastanawiają się nad opuszczeniem domów. W samej Oławie rzeka jeszcze nie wystąpiła z koryta, ale uderza już o most.

Sytuacja nad Odrą w Oławie

Nad potężniejszą niż Oława Odrą także kumulują się wysiłki obrońców. Worki z piaskiem ułożono na wałach wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej. Okoliczni mieszkańcy pracują już trzeci dzień.

Wczoraj do 3 w nocy - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej jedna z kobiet. W środę po południu wraz z nią worki z piaskiem układa jeszcze cztery inne kobiety i dziecko. Co jakiś czas przejeżdża samochód i mężczyźni pakują do niego gotowe worki. Wiozą je na wał, kilkaset metrów dalej.

Tu wczoraj było bardzo dużo ludzi - my z Nadbrzeżnej i inni z miast. Przywozili jedzenie i picie, przywieźli nawet toi toie - opowiadają kobiety.

Mieszkańcy Zaodrza - oławskiej dzielnicy po prawej stronie Odry, podkreślają, że uratują swoje domy i dzielnicę.

Jak jest zagrożenie powodzią, to zawsze wszyscy pracują, tacy są ludzie - żartują.