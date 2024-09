Po drugiej stronie tego wielkiego rozlewiska - jak informuje Beniamin Piłat - całą noc trwało wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, by woda nie zalała osiedla Marszowice.

Na osiedlu Stabłowice przez całą noc ustawiane przez mieszkańców były metrowe wały przeciwpowodziowe. To niezliczona liczba worków z piaskiem.

Tauron odpowiada na zarzuty

We wtorek rano podczas odprawy sztabowej z premierem Donaldem Tuskiem Prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska - odnosząc się do zagrożenia dla wrocławskiego osiedla Marszowice - wyjaśniła, że trudna sytuacja wynika ze wzrostu poziomu wody w zbiorniku Mietków, należącym do Wód Polskich. W jej opinii nastąpił do niego nieprognozowany zrzut wody ze zbiornika, którego administratorem jest elektrownia wodna Lubachów, należąca do spółki Tauron.

Nie zostaliśmy jako Wody Polskie poinformowani o tym zrzucie. I ta woda idzie na Marszowice - powiedziała Kopczyńska. W reakcji na słowa szefowej Wód Polskich premier Donald Tusk ocenił, że to "zupełnie szokująca" informacja.

Nie przyjmuję tłumaczenia, że ktoś działa niewystarczająco energicznie, ale zgodnie z przepisami; nie ma czasu na proceduralne wygodnictwo; oczekuję zaangażowania i czujności - powiedział.

Koncern energetyczny w opublikowanym komunikacie przekonuje, że w elektrowni wodnej Lubachów doszło do niekontrolowanego przelania się wody przez tamę. To zdarzenia było - jak dodano - niemożliwe do skontrolowania po jednym z największych w historii dopływów znacznych ilości wody do zbiornika przy elektrowni.

Woda przelała się przez koronę tamy w niedzielę, a skutki tego były odczuwalne w zbiorniku Mietków po kilkunastu godzinach. Energetyczna spółka podkreśliła, że działa zgodnie z wytycznymi regionalnych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Nie ma więc mowy o celowym zrzucie wody.

We wtorek po południu prezydent Wrocławia w rozmowie z reporterem RMF FM Beniaminem Piłatem uspokajał, że poziom wody w Bystrzycy co prawda się podnosi, ale sytuacja jest na bieżąco monitorowana.