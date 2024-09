"Jak się jeździ po zalanych terenach, to doskonale widać, które samorządy były przygotowane na powódź i uprzedzone wcześniej. One zorganizowały spotkania z mieszkańcami. To np. Racibórz Dolny. Tam z kilku tysięcy mieszkańców ewakuacji odmówiły cztery osoby, ale to wymagało czasu, tłumaczenia, czterech spotkań i właściwej łączności z władzami centralnymi" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Siewiera. "W wielu miejscowościach zabrakło na to czasu. Ludzie są wściekli i mają do tego prawo" - dodał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Nie wszyscy byli przygotowani na powódź Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który właśnie wrócił z objazdu terenów dotkniętych powodzią, stwierdził w RMF FM, że burmistrzowie nie do końca wiedzieli, że problem będzie tak poważny. Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, jak wygląda przygotowanie służb i państwa w tej krytycznej sytuacji. Zadał mi to pytanie prezydent. Te zadania można podzielić na trzy etapy: działania przed nadejściem fali, działania ratownicze i usuwanie skutków powodzi. Odbudowa jest osobnym aspektem. Jeśli chodzi o działania ratownicze – jest pełne zaangażowanie zarówno MSW, jak i wojska - tego, które są dostępne i odwodem, które przygotowuje się do działania z użyciem sprzętu ciężkiego. Jeśli chodzi o usuwanie skutków – wchodzimy w tę fazę np. w Głuchołazach. Te działania muszą być wsparte przez rząd. Nie widziałem nigdzie pomocy sojuszniczej, ciężkiego sprzętu - w ramach mechanizmu ochrony ludności - powiedział Jacek Siewiera. Najbardziej potrzebny jest ciężki sprzęt WOT można skierować do wielu miejscowości, ale WOT łopatami może usuwać tylko lekki gruz, lekkie błoto. Nawet żeby dotrzeć do tych miejscowości konieczne jest utworzenie dróg. Część z tych miejscowości była i jest nadal odcięta od świata. Tam potrzebne są spycharki, fadrony, ciężki sprzęt, by chociażby dostarczyć ludziom wodę pitną - stwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Artykuł w trakcie aktualizacji. Jacek Siewiera / Piotr Szydłowski / RMF FM

Opracowanie: Magdalena Olejnik