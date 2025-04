10:50

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Papieża Franciszka; Ojciec Święty jednoczył serca milionów ludzi swoją dobrocią - podkreśliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Ojciec Święty jednoczył serca milionów ludzi swoją dobrocią i pozostawił niezatarte wspomnienie wizyty w Polsce w 2016 roku. W tym trudnym czasie łączymy się z całą wspólnotą wiernych. Requiescat in pace" - podkreślił resort spraw zagranicznych na portalu X.



10:47

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der napisała w komentarzu na X, że wierni opłakujący odejście papieża Franciszka powinni znaleźć pocieszenie w idei, że jego dziedzictwo będzie "nadal prowadzić nas wszystkich w kierunku bardziej sprawiedliwego, pokojowego i współczującego świata".

"Dziś świat opłakuje odejście papieża Franciszka" - napisała szefowa Komisji Europejskiej dodając, że jej myśli są ze wszystkimi, którzy odczuwają tę głęboką stratę. Podkreśliła jednak, że dziedzictwo Franciszka przetrwa.

10:41

Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola napisała na X, że Europa opłakuje odejście papieża Franciszka. "Papież ludu" zostanie zapamiętany za swoją miłość do życia, nadzieję na pokój, współczucie dla równości i sprawiedliwości społecznej - przyznała.

Metsola zauważyła, że zaraźliwy uśmiech Franciszka podbił serca milionów ludzi na całym świecie. "Europa opłakuje odejście Jego Świątobliwości Papieża Franciszka" - podkreśliła. "Niech spoczywa w pokoju" - dodała.



10:39

Franciszek wniósł ferment do Kościoła, zmuszając do wyjścia z utartych kolein myślenia o instytucji i jej miejscu we współczesnym świecie - powiedział PAP przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda SAC, wieloletni podsekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, który znał osobiście papieża.

W ocenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, pontyfikat Franciszka bardzo mocno poruszył całym Kościołem, zmuszając duchownych i świeckich do zmiany myślenia o instytucji i jej miejscu we współczesnym świecie, w którym obserwowany jest coraz mocniejszy proces sekularyzacji.

Jego zdaniem, czymś zupełnie nowym, wręcz zaskakującym - było wprowadzenie przez Franciszka na kluczowe stanowiska w Watykanie kobiet. Papież mianował np. s. Simonę Brambillę prefektem Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zaś siostrę Raffaellę Petrini nową przewodniczącą Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego i przewodniczącą Gubernatoratu Państwa Miasta Watykańskiego. "To jest coś, czego nigdy wcześniej w Kościele katolickim nie było" - stwierdził abp Wojda.

10:38

Pomysł, aby w Wielki Piątek w 2022 roku w rzymskim Koloseum krzyż niosły dwie rodziny: ukraińska i rosyjska; apel w 2023 roku o modlitwy nie tylko za ukraińskie, ale i rosyjskie matki, które straciły na froncie synów, żołnierzy; całkiem niedawno, bo w 2024 roku, zalecanie Ukrainie "wywieszenia białej flagi"; nazwanie "biedną dziewczyną" córki ideologa Kremla Aleksandra Dugina, zabitej w zamachu bombowym w pobliżu Moskwy i przede wszystkim to, że od początku rosyjskiej agresji Ojciec Święty nie odwiedził Ukrainy - to tylko niektóre przykłady kontrowersji, jakie wzbudził papież Franciszek w kontekście toczącej się od trzech lat krwawej wojny w Ukrainie. Jednocześnie jednak apelował o pokój i podkreślał, że naród ukraiński doświadcza okrutnych cierpień, przyrównując go do Jezusa na krzyżu.

10:37

Synodalność, czyli bardziej demokratyczny model sprawowania władzy w Kościele, ukierunkowany na prawa osób świeckich i ich opinię; mocniej zaakcentowane zasady miłosierdzia - choćby przez dopuszczenie osób rozwiedzionych do komunii świętej "po pewnym rozeznaniu" czy większy nacisk położony na sumienie niż na zasady - z tego zapewne chciałby być przede wszystkim zapamiętany papież Franciszek. Co jednak de facto stanie się symbolem jego pontyfikatu? O tym zdecydują jego następcy.

10:36

Zorganizowanie pogrzebu papieża, zwołanie i przeprowadzenie konklawe, czyli kolegium kardynałów, którzy wybiorą nowego Następcę św. Piotra czy zniszczenie papieskiej pieczęci z rybakiem - to tylko niektóre zadania tzw. kamerlinga. Tak nazywa się specjalnego kardynała, który przejmuje pieczę nad sprawami bieżącymi w Watykanie z chwilą śmierci lub rezygnacji Ojca Świętego. Strażnikiem ostatniej woli papieża Franciszka jest 77-letni kard. Kevin Farrell.

10:35

Już wiele tygodni temu papież Franciszek określił, jak mają wyglądać uroczystości pogrzebowe po jego śmierci. Mają być skromniejsze niż do tej pory w przypadku śmierci papieży. Franciszek polecił, by zrezygnowano z trzech połączonych ze sobą trumien wykonanych z cyprysu, ołowiu i dębu. Nie chciał także, by jego ciało było wystawione na katafalku. Franciszek będzie pierwszym papieżem, który zostanie pochowany poza Watykanem od ponad wieku.

10:00

Papież Franciszek nie żyje. 88-letni Ojciec Święty zmarł w Poniedziałek Wielkanocny o godzinie 7:35 - poinformował Watykan. Jeszcze w wielkanocną niedzielę papież udzielił wiernym błogosławieństwa Urbi et Orbi.