Finlandia zmaga się z wyjątkowo surową zimą. W miejscowości Savukoski we wschodniej Laponii odnotowano minus 41,5 st. C - to najniższa temperatura tej zimy w kraju. Ekstremalne mrozy sprawiły, że zużycie energii elektrycznej osiągnęło historyczny rekord, jednak system energetyczny działa bez zakłóceń.

Rekordowe mrozy w Finlandii: w Laponii aż minus 41,5 st. C /Shutterstock

W Savukoski we wschodniej Laponii temperatura spadła do minus 41,5 st. C - to najniższy wynik tej zimy w Finlandii.

Cały kraj doświadcza wyjątkowo niskich temperatur, co skutkuje rekordowym zużyciem energii elektrycznej.

Pomimo ekstremalnych warunków pogodowych, fiński system energetyczny funkcjonuje stabilnie i nie ma zagrożenia dla dostaw prądu.

Rekordowe mrozy w Finlandii

W czwartek w miejscowości Savukoski, położonej we wschodniej części Laponii niedaleko granicy z Rosją, zanotowano aż minus 41,5 st. C. To najniższa temperatura od początku tej zimy w całej Finlandii. Tak ekstremalne wartości nie są rzadkością na północy kraju, jednak tegoroczna zima przynosi wyjątkowo długotrwałe i intensywne mrozy.

Według meteorologów, na północnych szerokościach geograficznych takie odczyty nie należą do rzadkości. Słońce, mimo że pięknie świeci, nie jest w stanie ogrzać powietrza przy tak wysokim ciśnieniu - podkreślają eksperci z Fińskiego Instytutu Meteorologicznego.

Cała Finlandia pod wpływem zimowej fali chłodu

Ekstremalne temperatury nie ograniczają się wyłącznie do północy kraju. Od początku 2026 roku w całej Finlandii utrzymują się bardzo niskie wartości. Już wcześniej w styczniu notowano temperatury poniżej minus 35 st. C. W czwartek na południowo-zachodnim wybrzeżu, w okolicach Turku i Pori, termometry wskazywały około minus 10 st. C. W Helsinkach i Tampere było około minus 15 st. C, natomiast na wschodzie, w Karelii, temperatura spadła do minus 25 st. C. Najcieplej jest na Wyspach Alandzkich, gdzie słupki rtęci oscylują wokół zera.

Historyczne zużycie energii elektrycznej

Tak niskie temperatury mają bezpośredni wpływ na codzienne życie mieszkańców. Z powodu mrozów w całym kraju zużycie energii elektrycznej osiągnęło najwyższy poziom w historii. Fiński operator sieci przesyłowych Fingrid poinformował, że system elektroenergetyczny działa jednak normalnie i nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Mimo rekordowego zapotrzebowania, infrastruktura energetyczna Finlandii radzi sobie z ekstremalnym obciążeniem.



Wyzwania codzienności w ekstremalnych warunkach

Zimowa aura wymusza na mieszkańcach Finlandii szczególną ostrożność i przygotowanie. W wielu regionach, zwłaszcza na północy, życie codzienne podporządkowane jest surowym warunkom pogodowym. Ogrzewanie domów, sprawne funkcjonowanie transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa na drogach to priorytety lokalnych władz i służb.

Prognozy na kolejne dni

Meteorolodzy przewidują, że fala mrozów może utrzymać się jeszcze przez kilka dni. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas podróży oraz o odpowiednie zabezpieczenie domów przed zimnem. Władze zapewniają, że monitorują sytuację i są przygotowane na dalsze wyzwania związane z ekstremalną pogodą.



Zima 2026 roku zapisze się w historii Finlandii jako jedna z najchłodniejszych i najbardziej wymagających pod względem energetycznym. Pomimo trudnych warunków, kraj pozostaje dobrze przygotowany na walkę z siłami natury, a infrastruktura energetyczna zdaje egzamin w ekstremalnych warunkach.