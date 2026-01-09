Rosyjskie drony zaatakowały dwa cywilne statki pod obcą banderą na Morzu Czarnym u wybrzeży Ukrainy - przekazał w piątek wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba. Jeden członek załogi zginął - to obywatel Syrii.

Na Morzu Czarnym doszło do kolejnego ataku Rosjan. Tym razem za pomocą dronów uderzyli oni w dwa cywilne statki u wybrzeży Ukrainy - przekazał w piątek wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksij Kułeba.

W wyniku ataku zginęła jedna osoba - to członek załogi jednego ze statków, obywatel Syrii. Jednostki operowały pod obcą banderą.

"Rosja dokonała kolejnego aktu terroru przeciwko cywilnej żegludze (...)." - zaalarmował Kułeba w komunikatorze Telegram.

"To przerażająca zbrodnia wojenna!" - stwierdził wicepremier Ukrainy.