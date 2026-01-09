W Gościu Krzysztofa Ziemca w RMF FM zapytamy Michała Dworczyka o jego pomysł na nową daninę. Czy polskie wojsko potrzebuje większego dofinansowania? Jakiego sprzętu potrzebuje armia? Na co dokładnie maiłby być przeznaczony nowy podatek?

Wideo youtube

Rosjanie użyli hipersonicznej rakiety Oresznik podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Ostrzelano głównie Kijów i Lwów. Według ekspertów taka broń może być wyposażona w konwencjonalne lub nuklearne głowice. Czy Moskwa kolejny raz próbuje zastraszyć kraje NATO?

Przedstawiciele państw UE podjęli decyzję ws. umowy z Mercosur. Przeciwko porozumieniu były m.in. Polska, Francja, Węgry i Irlandia. Mimo to kraje UE postanowiły "udzielić tymczasowego poparcia" tej umowie. Co ta decyzja oznacza dla rządu?

Prezes Jarosław Kaczyński zorganizował aż dwa spotkania członków partii, dot. tego jak ważna jest jedność. Krzysztof Ziemiec zapyta o to, jaka atmosfera panuje w ugrupowaniu? Kto powinien objąć tekę premiera i czy to już koniec walk frakcyjnych w PiS?

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy o godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.