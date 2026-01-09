Wszystko wskazuje na to, że latem, po czterech latach z Kanady wyjedzie ambasador Witold Dzielski. Zwyczajowo kadencja ambasadora kończy się właśnie po czterech latach. Dzielski stanowisko objął 28 kwietnia 2022 roku. Wcześniej pracował w ambasadzie RP w Waszyngtonie, później w MSZ w Warszawie i w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. W zeszłym roku uznany został "Ambasadorem Roku Europy Wschodniej w Kanadzie". To plebiscyt Uniwersytetu Ottawskiego pod patronatem kanadyjskiego protokołu dyplomatycznego oraz dziekana korpusu dyplomatycznego w Kanadzie.



Nawrocki i Tusk nie rozmawiali o ambasadorach

Na początku grudnia wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski opublikował skan wystosowanego w październiku listu do prezydenta Karola Nawrockiego, w którym deklaruje m.in. chęć rozwiązania problemu dotyczącego powołania ambasadorów. Zaznaczył w nim, że jest gotów do rozmowy m.in. na temat zmiany obsady szefa placówki w Waszyngtonie i może zaproponować jako kandydata na ambasadora w USA obecnego polskiego przedstawiciela przy NATO, ambasadora Jacka Najdera.

O to, czy temat był poruszany w trakcie piątkowej rozmowy Donalda Tuska i Karola Nawrockiego, był pytany rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

To będzie element kolejnego spotkania z (...) Sikorskim. Pan prezydent wielokrotnie mówił, że Pałac Prezydencki jest otwarty na spotkania z panem premierem, z panami ministrami - podkreślił.

Doszło kilka miesięcy temu do spotkania z wicepremierem Sikorskim, panowie się umówili na pewne ustalenia, po czym pan premier Sikorski opublikował korespondencję z panem prezydentem. Zatem jest szansa, że jeszcze w tym miesiącu dojdzie do spotkania z panem ministrem - powiedział rzecznik prezydenta.

Leśkiewicz zaznaczył też, że to nie prezydent zabiega o spotkanie z Sikorskim.

Konflikt o obsadę placówek dyplomatycznych

Spór między rządem a ośrodkiem prezydenckim ws. nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 r. Wtedy szef MSZ zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta". W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d’affaires.

Prezydent Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d’affaires we Włoszech.