Krzysztof Lisek brany jest pod uwagę jako nowy ambasador Polski w Kanadzie. Procedura już ruszyła - dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
Krzysztof Lisek to były poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący komisji spraw zagranicznych Sejmu i członek zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".
Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale procedura ruszyła - dowiaduje się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Do Kanady wysłano już wymagane dokumenty, które muszą zostać najpierw zatwierdzone. Potem czeka nas procedura w kraju. Ostatecznie na obsadzenie placówki musi się zgodzić prezydent Karol Nawrocki.