Tuż przed świętami Bożego Narodzenia przedstawicielstwo Węgier przy UE wysłało list do przedstawicielstw wszystkich państw członkowskich z informacją, że Węgry udzieliły azylu dwóm obywatelom Polski - poinformował portal śledczy VSquare, nie podając nazwisk tych osób. RMF FM udało się dotrzeć do dokumentu potwierdzającego przyznanie wspomnianego azylu. W dokumencie nie padają jednak żadne nazwiska.
W tej sprawie wezwano do MSZ ambasadora Węgier. Relację ze spotkania przekazał rzecznik resortu.
Dziś po południu do MSZ przybył ambasador Węgier, został mu przekazany sprzeciw wobec działań i wypowiedzi przedstawicieli władz węgierskich, które są w sprzeczności z zasadą współpracy obowiązującą w UE - poinformował rzecznik MSZ.
Przypomnieliśmy panu ambasadorowi także, że po udzieleniu azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu, MSZ podjęło decyzję o odwołaniu ambasadora RP w Budapeszcie. W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony węgierskiej, kto został objęty azylem - dodał Wewiór.
W grudniu 2024 roku azyl polityczny na Węgrzech otrzymał były wiceminister sprawiedliwości i poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski. Media spekulowały, że kolejną osobą, której Budapeszt udzieli ochrony, może być Zbigniew Ziobro. Przeciwko niemu toczy się śledztwo w sprawie tzw. afery Funduszu Sprawiedliwości. Polityk od końca października 2025 roku unika kontaktu ze śledczymi. W tym czasie przebywał przez kilka tygodni w Budapeszcie, gdzie spotkał się m.in. z premierem Viktorem Orbanem.
Sam Ziobro na początku listopada informował, że nie zamierza składać takiego wniosku.
15 stycznia 2026 roku warszawski sąd ma zdecydować o ewentualnym areszcie dla byłego ministra. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
W połowie grudnia 2025 r. szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że jeżeli Zbigniew Ziobro będzie próbował wystąpić o azyl polityczny i Węgry przyznają mu go, podobnie jak Marcinowi Romanowskiemu, to rząd musi zacząć iść w kierunku zaskarżenia tych decyzji na forum sądów europejskich.
Węgry stoją u progu politycznego przesilenia - w kwietniu 2026 roku odbędą się wybory parlamentarne. Aktualne sondaże wskazują, że mogą się one zakończyć porażką rządzącego od 2010 roku Fideszu. Opozycja, skupiona wokół partii Tisza i jej lidera Petera Magyara, notuje nawet dwucyfrową przewagę. Wobec potencjalnej przegranej Orbana powstaje więc pytanie o to, jak długo azylanci z Polski będą mogli liczyć na ochronę Budapesztu.