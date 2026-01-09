Opóźnienia w konkursach na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości wywołały falę niepokoju w szeregach PiS. Posłowie tej partii zapowiadają interwencję w najważniejszych instytucjach państwa, wskazując na brak pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwami. Ministerstwo Sprawiedliwości uspokaja, że sytuacja jest przejściowa i pod kontrolą.

/ Marcin Obara / PAP

Posłowie PiS zwracają się do prokuratury, NIK i RPO w sprawie opóźnień w konkursach na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Według PiS, od 1 stycznia 2026 r. pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwami nie jest świadczona.

Na kontach Funduszu Sprawiedliwości znajduje się 584 mln zł, które nie zostały rozdysponowane.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że sytuacja jest przejściowa i pod stałym nadzorem.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że zwrócą się do prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie opóźnień w konkursach na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ich zdaniem, obecna sytuacja prowadzi do poważnych problemów w udzielaniu wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwami.

Parlamentarzyści PiS podkreślają, że na kontach Funduszu znajduje się 584 mln zł, które powinny być przeznaczone na pomoc psychologiczną, prawną oraz inne formy wsparcia. Według nich od początku stycznia 2026 roku pomoc ta nie jest świadczona.

Zarzuty wobec resortu sprawiedliwości

Michał Woś poinformował, że klub PiS konsekwentnie składa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, zarzucając "rażące niedopełnienie obowiązków".

Marcin Warchoł zapowiedział z kolei, że posłowie zwrócą się do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o kontrolę w celu "zbadania patologii, która dzieje się w Funduszu Sprawiedliwości". Według niego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek działa "nielegalnie, niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie".

Sebastian Kaleta wezwał natomiast Rzecznika Praw Obywatelskich do pilnej interwencji i zażądania od ministra sprawiedliwości podjęcia działań w celu przywrócenia ciągłości świadczenia pomocy dla pokrzywdzonych.

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie z końca grudnia zapewniło, że sytuacja związana z Funduszem Sprawiedliwości jest pod stałym nadzorem i ma charakter przejściowy. Resort poinformował, że pomoc ofiarom przestępstw oraz postpenitencjarna będzie nadal udzielana przez państwo, a po podpisaniu nowych umów z organizacjami, ośrodki pomocy wznowią działalność.

Trwa obecnie weryfikacja 62 ofert w konkursie na 120 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo przypomniało, że umowy z ośrodkami pomocy dla dorosłych i dzieci wygasły 31 grudnia 2025 roku.