Nie żyje papież Franciszek. Informację w Poniedziałek Wielkanocny przekazał Watykan. Papież miał 88 lat. Już wiele tygodni temu określił, jak mają wyglądać uroczystości pogrzebowe po jego śmierci. Mają być skromniejsze niż do tej pory w przypadku śmierci papieży. Franciszek polecił, by zrezygnowano z trzech połączonych ze sobą trumien wykonanych z cyprysu, ołowiu i dębu. Nie chciał także, by jego ciało było wystawione na katafalku. Franciszek będzie pierwszym papieżem, który zostanie pochowany poza Watykanem od ponad wieku.