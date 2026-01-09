"Mieliśmy kolejny protest rolników, całkowicie uzasadniony. Sprawa Mercosur jest niezmiernie ważna, zagraża polskiemu rolnictwu, ale także sytuacji zdrowotnej całego społeczeństwa, bo wiadomo, że żywność z Ameryki Południowej nie odpowiada standardom, do których się przyzwyczailiśmy, nasze organizmy się przyzwyczaiły" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Państwa UE zgodziły się dzisiaj, przy sprzeciwie m.in. Polski, na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosuru. Decydujące dla zgody było poparcie Włoch. W Warszawie przeciwko umowie protestowali rolnicy.

"Władza jak zwykle próbuje manipulować"

Podpisanie umowy skomentował Jarosław Kaczyński. Według niego umowa uderza w polskich rolników, ale także w całe społeczeństwo, bo żywność z Ameryki Południowej jest gorszej jakości. Ekspansja tej żywności ma też inny aspekt, bo może ograniczyć nasz eksport do UE, a to jeden z sukcesów ostatnich kilku lat. To dla nas bardzo trudne do przyjęcia - powiedział prezes PiS.

Władza jak zwykle próbuje manipulować. Te sprawy ruszyły w momencie przejęcia władzy przez rząd Donalda Tuska - powiedział Kaczyński. Prezes PiS zaznaczył, że najpierw były zapewnienia ze strony Tuska, że są różnego rodzaju zabezpieczenia, że to już nie jest tak groźne, a potem było to zmieniane.

To próba wprowadzenia społeczeństwa w błąd. Ten rząd dopuścił do tej sytuacji. Myśmy pokazali, że można różne rzeczy blokować, zablokowaliśmy na lata sprawy związane z nielegalną emigracją, później z tego też się wycofano. Mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. To doprowadzi do bardzo głębokiego kryzysu polskiego rolnictwa - ocenił polityk.

Trudna sytuacja rolników

Kaczyński podkreślił, że rolnictwo i tak znajduje się w trudnej sytuacji. Ceny produktów są niskie, poniżej opłacalności, poniżej kosztów produkcji. To, że rolnicy protestują, to ich święte prawo. Z punktu widzenia obywateli, to też jest kwestia ich bezpośrednio dotycząca, to kwestia stanu zdrowia, gospodarki, możliwości na rynkach europejskich i światowych - powiedział prezes PiS.

Warto bić na alarm. Trzeba pamiętać, że to jest sprawa wszystkich Polaków, a nie tylko rolników - dodał i podkreślił jednocześnie, że rolnicy bronią także polskiego interesu.

Pytanie o Brauna

Po wypowiedzi poświęconej umowie UE-Mercosur, Kaczyński odpowiedział na pytanie dotyczące Grzegorza Brauna. Przyznał, że nigdy z nim nie rozmawiał. Uważam go za polityka, który dalece przekroczył granice, które są nieprzekraczalne dla polityka w naszej sferze cywilizacyjnej - przyznał.

Według Kaczyńskiego głosowanie na partię Brauna jest nieefektywne. Polska, jeśli chce utrzymać podstawy bezpieczeństwa, jak wyjaśnił, nie może mieć rządu z udziałem, czy poparciem Brauna.

Mam nadzieję, że się nie znajdą (Konfederacja Korony Polskiej Grzegorz Brauna - przyp. RMF FM) w parlamencie i nie przekroczą progu wyborczego - powiedział Kaczyński. Uważam, że ta formacja powinna pozostać na marginesie - dodał.