Najbliższa sobota to w wielu miejscach w Polsce dobry dzień na załatwienie urzędowych spraw. Część instytucji i urzędów 10 stycznia będzie pracować. Urzędnicy odrobią w ten sposób dodatkowe wolne dni w czasie świąteczno-noworocznej przerwy.

W sobotę część urzędów będzie otwarta. Sprawdź, gdzie załatwisz sprawę / Shutterstock

W sobotę otwarte do 14.00 będzie Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Podobnie będzie w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju w województwie świętokrzyskim i w mazowieckim Pruszkowie.

W Pruszkowie czynny w sobotę będzie także Urząd Stanu Cywilnego i Punkt Obsługi Mieszkańców.

Aż do 16.00 sprawy można załatwiać dzisiaj w Urzędzie Gminy Czernice Borowe na Mazowszu. Do 15:30 pracuje Sąd Rejonowy w Obornikach w Wielkopolsce.

Część innych urzędów będzie otwarta dokładnie za tydzień, siedemnastego stycznia. Wtedy dzień wolny odpracują pracownicy między innymi krakowskich urzędów, w tym Starostwa Powiatowego w Krakowie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.