Wolfgang Ischinger, szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, zaproponował, by Niemcy przekazały Polsce okręt podwodny, fregatę lub inny sprzęt wojskowy. Jego zdaniem byłoby to nowoczesne podejście do historycznych zobowiązań wobec Polski i inwestycja w bezpieczeństwo regionu.

Szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa: Niemcy powinny przekazać Polsce okręt podwodny lub fregatę / Shutterstock

Wolfgang Ischinger w rozmowie z agencją Reutera stwierdził, że przekazanie Polsce nowoczesnego sprzętu wojskowego mogłoby być odpowiedzią na wciąż otwartą - z perspektywy polskich elit politycznych - kwestię reparacji za II wojnę światową.

Skoro obecnie możemy wydawać tak dużo pieniędzy na obronność, a kwestia reparacji z perspektywy polskich elit politycznych nadal pozostaje otwarta, to dlaczego nie mielibyśmy przekazać im (Polsce) - na przykład - okrętu podwodnego, fregaty albo innego sprzętu wojskowego? - powiedział Ischinger.

Według szefa MSC sprzęt mógłby zostać udostępniony Polsce bezpłatnie, co byłoby "niezwykle dobrą inwestycją z punktu widzenia politycznej roztropności".

We wrześniu pełnomocnik rządu RFN ds. współpracy z Polską Knut Abraham zaznaczył, że choć kwestia reparacji wojennych została prawnie zamknięta, to potrzebne jest "nowoczesne przełożenie" historycznego zobowiązania wobec Polski. Jako możliwy kierunek wskazał pogłębioną współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa.

W grudniu 2025 roku Donald Tusk na spotkaniu z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem zaapelował, by RFN "pospieszył się" z ewentualnymi kompensacjami dla ofiar wojny w Polsce. Kiedy rozmawiałem o tym z (byłym) kanclerzem (Olafem) Scholzem, było to trochę ponad 60 tysięcy. Dzisiaj to jest 50 tysięcy - stwierdził Tusk odnosząc się do bezpośrednich ofiar niemieckiej okupacji. Tusk zasugerował, że jeśli Niemcy nie zadziałają wystarczająco szybko, Polska może zrobić to za nich. Ten pomysł budzi jednak mieszane odczucia w polskim społeczeństwie, czemu dał zresztą wyraz prezydent Karol Nawrocki, pisząc na platformie X:

"Polacy zostali zaatakowani i byli mordowani przez Niemców, więc odszkodowania należą się od Niemców".

Współpraca w obszarze bezpieczeństwa

Ischinger odniósł się także do braku porozumienia między Niemcami a Francją w sprawie budowy wspólnego myśliwca nowej generacji (FCAS). Myślę, że to niestety bardzo niefortunny rozwój wydarzeń - ocenił, wyrażając jednocześnie nadzieję na znalezienie wyjścia z impasu.

W grudniowej rozmowie z PAP Ischinger podkreślił, że nie wyobraża sobie wdrożenia jakiegokolwiek porozumienia kończącego wojnę Rosji z Ukrainą bez aktywnego udziału Polski. Jego zdaniem, w dyskusjach o przyszłości Ukrainy Polska powinna mieć stałe miejsce przy stole negocjacyjnym.

Wolfgang Ischinger to doświadczony niemiecki dyplomata, który od 2008 do 2022 roku kierował Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa. Wcześniej pełnił wysokie funkcje w niemieckim MSZ oraz był ambasadorem w USA i Wielkiej Brytanii. W 2025 roku ponownie objął kierownictwo MSC - tymczasowo, do czasu przejęcia funkcji przez byłego szefa NATO Jensa Stoltenberga.