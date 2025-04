Nie żyje papież Franciszek. Zmarł w wieku 88 lat. Informację przekazała w Poniedziałek Wielkanocny Stolica Apostolska. Zorganizowanie pogrzebu papieża, zwołanie i przeprowadzenie konklawe, czyli kolegium kardynałów, którzy wybiorą nowego Następcę św. Piotra czy zniszczenie papieskiej pieczęci z rybakiem - to tylko niektóre zadania tzw. kamerlinga. Tak nazywa się specjalnego kardynała, który przejmuje pieczę nad sprawami bieżącymi w Watykanie z chwilą śmierci lub rezygnacji Ojca Świętego. Strażnikiem ostatniej woli papieża Franciszka jest 77-letni kard. Kevin Farrell.

Kard. Kevin Joseph Farrell, 2020 rok / Maria Laura Antonelli/AGF/REX / East News

2 kwietnia 2005 roku zmarł Jan Paweł II, Karol Wojtyła, papież przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia, określany mianem Wielki. 31 grudnia 2022 roku pożegnaliśmy Benedykta XVI, Josepha Ratzingera, który 9 lat wcześniej zrezygnował z posługi biskupa Rzymu i przeszedł na emeryturę.

20 lat po śmierci papieża Polaka, 21 kwietnia 2025 roku, żegnamy papieża Franciszka.

Jorge Mario Bergoglio wybrał imię na cześć św. Franciszka z Asyżu. Był pierwszym papieżem z Ameryki Południowej.

To on zarząda Stolicą Piotrową do czasu wyboru nowego papieża

Gdy papież umiera, sprawami bieżącymi w Watykanie "zarządza" tzw. kamerling, czyli jeden z kardynałów wskazany przez Ojca Świętego za życia. Każdy papież wyznacza swojego własnego kamerlinga odpowiedzialnego za przekazanie władzy w Kościele. Jakie dokładnie są jego zadania?

Można go porównać do wykonawcy testamentu. Kardynał kamerling ma za zadanie sprawować pieczę nad sprawami doraźnymi - przygotowaniem pogrzebu i kolegium kardynałów w celu wyboru nowego papieża, czyli konklawe - wyjaśnia RMF FM ks. prof. Mirosław Sitarz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Duchowny, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Dominik Smaga, podkreśla, że kamerling nie podejmuje decyzji samodzielnie.

Robi to wraz z kardynałami, dobierając sobie przez losowanie jednego z rzędu czy ze stopnia kardynałów diakonów, jednego z prezbiterów i jednego z biskupów. Gdyby zdarzyło się coś bardzo ważnego i ci trzej uważaliby daną decyzję za tę wyższej rangi, zwołaliby wówczas posiedzenie kardynałów obecnych w Rzymie - podkreśla ks. prof. Mirosław Sitarz.

Rolą kamerlinga będzie również m.in. urzędowe zniszczenie papieskiej pieczęci z rybakiem.

Kamerling przejmie ster nie tylko w przypadku śmierci papieża, ale i rezygnacji z urzędu

Ekspert od prawa kościelnego tłumaczy, że obowiązujący aktualnie kodeks kanoniczny dopuszcza rezygnację papieża.

Gdyby zdarzyło się tak, że biskup rzymski zrzekłby się swojego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie dokonało się w "sposób wolny" i było odpowiednio ujawnione - tłumaczy ks. prof. Mirosław Sitarz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nie wymaga się natomiast, by zostało przez kogoś przyjęte - dodaje.

Kard. Kevin Farrell kamerlingiem papieża Franciszka

Od 14 lutego 2019 roku kamerlingiem w Watykanie jest kard. Kevin Farrell,

Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Święckich, Rodziny i Życia był jednym z najbliższych współpracowników Franciszka.

77-letni duchowny pochodzi z Irlandii.

Kard. Kevin Joseph Farrell, wrzesień 2022 / IPA/ABACA / PAP