06:33

Pontyfikat papieża Franciszka charakteryzowała troska o ubogich, ochronę ludzkiego życia i pokój na świecie - powiedział PAP szef polskiej redakcji watykańskich mediów Vatican News ks. Paweł Rytel-Andrianik.

06:29

Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva i jego małżonka Janja Lula da Silva wezmą udział w pogrzebie papieża Franciszka w Rzymie - ogłosił w poniedziałek brazylijski rząd. Watykan nie ustalił jeszcze dokładnej daty uroczystości.

06:23

Premier Japonii Shigeru Ishiba powiedział, że jest "głęboko zasmucony" wiadomością o śmierci papieża Franciszka; przekazał kondolencje i przypomniał jego zasługi jako obrońcy środowiska i dyplomacji w służbie pokoju.

"Śmierć papieża Franciszka jest nie tylko wielką stratą dla mieszkańców Watykanu i katolików, ale także dla społeczności międzynarodowej" - podkreślił szef japońskiego rządu w oświadczeniu, wydanym w poniedziałek późnym wieczorem czasu lokalnego.

Shigeru Ishiba przypomniał również, że papież Franciszek odwiedził Japonię w 2019 roku. Była to pierwsza papieska wizyta w tym kraju od 38 lat -w 1981 roku gościł tam papież Jan Paweł II.

06:21

Z całej piątki rodzeństwa Bergoglio żyje już tylko najmłodsza siostra papieża Franciszka, Maria Elena. Z powodu złego stanu zdrowia nie przyjechała do Rzymu podczas pontyfikatu swojego najstarszego brata. Ojciec Święty od wyboru w 2013 roku nigdy nie odwiedził ojczystej Argentyny.

06:15

Papież Franciszek widział miejsce swojego pochówku w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej, a jego grób będzie wykonany z kamienia liguryjskiego - powiedział w telewizji RAI archiprezbiter-koadiutor tej świątyni, kardynał Rolandas Makrickas. W testamencie papież wskazał nawę w bazylice, w której chciał być pochowany - wybrał miejsce przy kaplicy Sforzów.

06:11

Niemiecka prasa podkreśla reformatorską wolę papieża Franciszka, zastrzegając, że wiele planów przebudowy Kościoła katolickiego nie zostało doprowadzonych do końca. Siły konserwatywne chciałyby po jego śmierci przywrócić dawny porządek, ale zmiany zaszły już za daleko. Przed nowym papieżem trudne zadanie.

06:09

Franciszek walczył przeciwko nierówności i wykluczeniu, kładł nacisk na skromność i troskę o potrzebujących, zbliżył Kościół do ludzi, pokazywał, że Jezus Chrystus żyje - powiedzieli PAP uczestnicy mszy w intencji zmarłego papieża w katedrze w La Placie w Argentynie.

Podczas mszy pożegnalnej w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego (w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego) katedra, jedna z największych w Ameryce Południowej, wypełniła się po brzegi wiernymi. Wielu siedziało na podłodze, ponieważ w ławach nie było już miejsc.

Po pierwsze to, że był Argentyńczykiem, jest dla nas powodem do dumy. Z drugiej strony, na poziomie światowym, był to papież, który reformował, który na pierwszym miejscu stawiał człowieczeństwo, który zawsze mówił o najskromniejszych, najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących - powiedział 25-letni Franco.

06:03

Konklawe prawdopodobnie odbędzie się między 5 a 10 maja, a pogrzeb papieża Franciszka między piątkiem a niedzielą, prawdopodobnie w sobotę 26 kwietnia - takie daty podają w poniedziałek włoskie media.

06:00

Do grona chętnych na uczestnictwo w pogrzebie papieża Franciszka dołączył prezydent Argentyny Javier Milei. Informację o tym podały w poniedziałek argentyńskie media. Zauważono, że polityk, który przed objęciem urzędu w niewybrednych słowach krytykował Ojca Świętego, odwołał większość spotkań planowanych na najbliższe dni i wybiera się do Rzymu.

05:58

"Melania i ja pojedziemy na pogrzeb Franciszka do Rzymu. Czekamy na ten moment" - napisał prezydent USA Donald Trump na swojej platformie Truth Social w poniedziałek po godz. 22:00 czasu polskiego.

05:55

Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL) w ogłoszonym w poniedziałek oświadczeniu wyraziła głęboki ból z powodu śmierci papieża Franciszka, pierwszego zwierzchnika Kościoła katolickiego z tego regionu świata.

05:51

Tłumy wiernych zgromadziły się w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego na mszy św. w bazylice św. Józefa we Flores, dzielnicy Buenos Aires, w której urodził się i wychował papież Franciszek. Media podkreśliły, że właśnie w tym kościele Jorge Bergoglio poczuł powołanie.

Msza św. w intencji wiecznego odpoczynku dla pierwszego w historii papieża Argentyńczyka przyciągnęła do bazyliki ponad tysiąc osób. Była wśród nich wiceprezydent kraju Victoria Villaruel, przedstawiciele lokalnych władz i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Adolfo Perez Esquivel.

05:46

"Papież maluczkich i pokoju", "Ostatni rewolucjonista" - takimi tytułami włoskie gazety żegnają we wtorek papieża Franciszka. W komentarzach podkreśla się, że był on także niewygodny oraz nierozumiany i wymykał się wszelkim etykietom.

Rzymski dziennik "La Repubblica" przywołuje słowa lekarzy, według których "papież zmarł spokojnie". Jak dodaje, z aktu zgonu wynika, iż nie doszło do niego z powodu problemów oddechowych, które doprowadziły do jego długiej hospitalizacji między lutym a marcem. Gazeta podkreśla, przywołując akt stwierdzający śmierć: najpierw doszło do udaru mózgu, który wywołał głęboką śpiączkę, a potem do nieodwracalnej zapaści krążeniowej.

W komentarzu zatytułowanym "Kościół nie będzie już taki sam" publicysta rzymskiej gazety zaznacza: "Wojtyła - dusza, Ratzinger - umysł, Bergoglio - serce". Jak stwierdza, "wydaje się, że Duch Święty ukończył już portret papieża, tworząc trójkę współczesnych czasów". "La Reppublica" przedstawia Jorge Bergoglio jako "papieża maluczkich" z "busolą wojującego jezuity", który prowadził "tysiąc batalii o środowisko naturalne".

05:31

Zmarł "papież z krańca świata", Argentyńczyk, który zreformował i otworzył Kościół; obrońca ubogich i wykluczonych - oceniły w poniedziałek najważniejsze argentyńskie media, podkreślając, że Franciszek walczył też z nadużyciami seksualnymi w Kościele.

"W poniedziałek nad ranem tragedia: zmarł Franciszek, argentyński papież, który przekształcił Kościół i pracował, by uczynić go bardziej inkluzywnym" - napisał dziennik "Clarin".

"Franciszek umarł, ale jego słowo żyje" - ocenił w komentarzu sekretarz redakcji tej gazety Gonzalo Abascal. Zaznaczył, że pierwszy papież spoza Europy pozostawił po sobie odmieniony Kościół oraz "otwarte dyskusje i bryzę reformatorską bryzę", która jednak wzbudziła opór ze strony potężnych sił.

Dziennik "La Nacion" określił Franciszka mianem "prostego papieża z krańca świata, który zniszczył ramy i otworzył Kościół bardziej niż kiedykolwiek". "Franciszek, 266. papież w historii, zostanie zapamiętany jako reformator" - oceniła gazeta.

Telewizja TN przypomniała, że wybór kardynała Jorge Bergoglia na papieża 13 marca 2013 roku zaskoczył cały świat, w tym Argentyńczyków, a prasa nie wymieniała go wówczas wśród poważnych kandydatów. "Jego pontyfikat pozostawił jednak na Kościele katolickim niezmywalny ślad" - oceniła stacja.

05:22

We wtorek oczekuje się w Watykanie decyzji w sprawie wystawienia trumny z ciałem papieża Franciszka w bazylice Św. Piotra oraz daty pogrzebu. Ma się on odbyć w weekend, a konklawe - według nieoficjalnych doniesień - między 5 a 10 maja. Daty zostaną ogłoszone po pierwszej z narad kardynałów, zwanych kongregacjami.

Pierwsza kongregacja generalna kardynałów z udziałem purpuratów z Kurii Rzymskiej, Rzymu, Włoch i tych ze świata, którzy zdążą dotrzeć do Watykanu, zbierze się dziś o godz. 9:00 w Auli Synodu. Ogłosił to w poniedziałek wieczorem w liście do purpuratów Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re.

Włoski duchowny wyjaśnił w liście, że kardynałowie, którzy ukończyli 80 lat, a więc nie mogą wziąć udziału w konklawe, mogą uczestniczyć w kongregacjach lub nie; decyzja należy do nich.

Do Watykanu od poniedziałkowego poranka, gdy ogłoszono śmierć papieża, przybywają kardynałowie - samochodami z całych Włoch i samolotami z różnych części świata. Kongregacje, w których będą uczestniczyć, poświęcone będą najważniejszym kwestiom w ramach przygotowań do konklawe. Będą też prowadzone dyskusje na temat wyzwań, stojących przez Kościołem.