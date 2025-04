Coraz mniejsze są szanse na znalezienie biletu na samolot z Polski do Rzymu na najbliższą sobotę. Na ten dzień zaplanowane są uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Od kiedy Watykan potwierdził ten termin, zainteresowanie wylotami do Rzymu zaczęło gwałtownie rosnąć.

Wzrosło zainteresowanie na bilety lotnicze do Rzymu na pogrzeb papieża Franciszka (zdj. poglądowe) / Shutterstock

Jeśli chcemy dolecieć samolotem do Rzymu, przede wszystkim warto się spieszyć. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski przyznaje w rozmowie z RMF FM, że są jeszcze pojedyncze bilety z Warszawy do Rzymu na drugą połowę tygodnia.

W tym tygodniu w czwartek i w piątek LOT wykonuje po dwa rejsy dziennie do stolicy Włoch. Zarówno na rejsy czwartkowe i rejsy piątkowe są jeszcze pojedyncze wolne miejsca, a wylot w sobotę jest już całkowicie wyprzedany. Widać, że te rejsy cieszą się dużym zainteresowaniem pasażerów. Jeśli ktoś chce lecieć do Rzymu, zachęcam do jak najszybszego zarezerwowania biletu - dodaje Moczulski.

Wyprzedana jest duża część miejsc w samolotach linii Ryanair i WizzAir do Rzymu z Krakowa i z Wrocławia. Zostały pojedyncze wolne miejsca w samolotach, które wylecą już jutro, czyli trzy dni przed pogrzebem. Ceny są też często wyższe niż zwykle - jest to efekt rosnącego zainteresowania.

Zazwyczaj bilet w jedną stronę kosztował około trzystu złotych. Teraz to często ponad dwa razy więcej. Są też osoby, które decydują się na wylot do Rzymu już dzisiaj wieczorem. Samolot startujący z Katowic linii WizzAir jest dostępny za 359 złotych w jedną stronę. Zdecydowanie łatwiej jest znaleźć bilety na podróż do Rzymu choćby w sobotnie popołudnie, po uroczystościach pogrzebowych.

Rzym jest popularnym kierunkiem, zwłaszcza na wiosnę. Natomiast jeśli chodzi o rejsy planowane pod koniec tego tygodnia, faktycznie widzimy, że to zainteresowanie wzrosło od Poniedziałku Wielkanocnego - podkreśla w rozmowie z RMF FM rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT.