Wiemy, że papież Franciszek zostanie pochowany w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Archiprezbiter-koadiutor tej świątyni, kardynał Rolandas Makrickas, ujawnił, że grób Ojca Świętego będzie wykonany z kamienia liguryjskiego, co będzie nawiązaniem do stron jego dziadków.

Tłumy wiernych na całym świecie żegnają papieża Franciszka (zdjęcie ilustracyjne) / BIANCA DE MARCHI / PAP/EPA

Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 7:35 w Watykanie. Pogrzeb Ojca Świętego najprawdopodobniej odbędzie się w sobotę 26 kwietnia.

Głowa Kościoła Katolickiego zostanie pochowana w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Archiprezbiter-koadiutor tej świątyni kardynał Rolandas Makrickas ujawnił więcej informacji nt. grobu papieża.

W poniedziałek wieczorem, w specjalnym programie we włoskiej telewizji publicznej RAI, kardynał Rolandas Makrickas podkreślił, że grób papieża Franciszka będzie wykonany z kamienia liguryjskiego, co będzie nawiązaniem do stron jego dziadków.

Jego włoscy przodkowie pochodzili z Piemontu i Ligurii.

Purpurat z Litwy wyjawił: Pamiętam, że w maju 2022 roku miałem audiencję u papieża i zapytałem go, czy myślał o swoim grobie tutaj, czyli w bazylice Matki Bożej Większej.

On powiedział, że zwykle papieże są chowani w bazylice Świętego Piotra. Po tygodniu sekretariat papieża powiedział, że mam przyjść. Papież powiedział mi: "Wiem, że muszę być pochowany u Salus Populi Romani. Byłeś prorokiem" - dodał kard. Makrickas.

Papież Franciszek przywołał znajdujący się w tej bazylice słynny obraz Matki Bożej - Ocalenie Ludu Rzymskiego, przed którym modlił się w każdym ważnym momencie swojego pontyfikatu; łącznie ponad 125 razy.

Archiprezbiter-koadiutor świątyni stwierdził, że zaproponowano papieżowi kilka miejsc w bazylice. Ostatecznie wybrał miejsce przy kaplicy Sforzów. Chciał mieć prosty grób - grób z kamienia liguryjskiego - dodał purpurat.

Śmierć papieża Franciszka

Pochodzący z Argentyny papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 7:35 w Watykanie.

Zgodnie z normami konstytucji apostolskiej "Universi Dominici Gregis" Jana Pawła II z 1996 roku, pogrzeb Ojca Świętego ma się odbyć między czwartym a szóstym dniem od śmierci. 88-letni Argentyńczyk zostanie zatem pochowany najprawdopodobniej w sobotę 26 kwietnia.

Papież poprosił o skromny grób w ziemi i jedyny napis: "Franciscus". Fragment jego testamentu można przeczytać TUTAJ .

Papież napisał, że pragnie być pochowany w rzymskiej papieskiej bazylice Matki Bożej Większej.