Pogrzeb papieża Franciszka. Trumna z ciałem Ojca Świętego zmierza do Bazyliki Matki Bożej Większej, 26.04.2025 / Jacek Skóra / RMF FM

W pogrzebie wzięło udział 130 delegacji z całego świata, 10 koronowanych głów i 50 przywódców państw, m.in. Andrzej Duda, Agata Kornhauser-Duda, polska delegacja Sejmu m.in. z Szymonem Hołownią, Wołodymyr Zełenski, Donald Trump, Joe Biden, Viktor Orban, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Letycja, królowa Hiszpanii, premier Wielkiej Brytanii Kir Starmer czy przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

12:21

Jedna z największych ceremonii pogrzebowych zakończyła się. W Watykanie rozbrzmiewa dźwięk bijących dzwonów, które symbolicznie żegnają Franciszka.

Pogrzeb papieża Franciszka zakończył się, Watykan, 26.04.2025 / PAP/EPA/TERESA SUAREZ / PAP

12:16

Dzisiejszy dzień przejdzie do historii nie tylko ze względu na uroczystość pożegnania papieża Franciszka. Ukraińskie media opublikowały niesamowite zdjęcie - Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, którzy rozmawiali tuż przed pogrzebem. Zobaczcie je poniżej.

12:00

Trumna z ciałem Franciszka została poświęcona i okadzona. Wiatr przewracał strony Pisma Świętego leżącego na drewnianej skrzyni. Nie zamknął jej jednak, jak wydarzyło się podczas pogrzebu Jana Pawła II.

Koniec cierpienia (...). Daj nam pociechę wiary i siłę nadziei - mówił Giovanni Battista Re.

11:52

To było dobre, precyzyjne podsumowanie pontyfikatu Franciszka. Mowa była o miłosiedziu, o skupieniu się na pokoju i ubogich, mowa o migrantach, było też mocne przypomnienie o dialogu z islamem. Ale jeszcze ciekawsze było to, czego w tej homilii nie było - twierdzi dziennikarz RMF FM Tomasz Terlikowski.

Kardynał Giovanni Battiasta Re pominął milczeniem to wszystko, co ostrego i mocnego kierował papież do wewnątrz Kościoła. Nie było ani słowa o ostrej ocenie i reformie Kurii Rzymskiej, ani słowa o synodalizacji i decentralizacji Kościoła, do których wzywał Franciszek, nie wspomniał też kardynał Re o potępieniu klerykalizmu, co padało z ust papieża. To wyglądało trochę tak, jakby w Watykanie zaczął się juz proces "kremówkizacji Franciszka", sprowadzania go na pole bezpieczne dla instytucji. Oczywiścei można powiedzieć, że pogrzeb nie jest miejscem na tematy kontrowersyjne, ale z drugiej strony podsumowanie tego pontyfikatu bez tych elementów jest niepełne - recenzuje Tomasz Terlikowski.

11:25

O Boże, nieśmiertelny pasterzu dusz, wejrzyj na modlitwy Twojego ludu i spraw, aby Twój sługa Papież Franciszek, który przewodził Twojemu Kościołowi w miłości, mógł wraz z powierzoną mu trzodą otrzymać z Twojego miłosierdzia nagrodę wiernego szafarza. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków. Amen - modlił się Giovanni Battista Re.

Trwa udzielanie Komunii Świętej.

11:15

Tak Ojca Świętego - oprócz głów państw, których zdjęcia można zobaczyć poniżej - żegna prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski z żoną Ołeną.

Pogrzeb papieża Franciszka, Watykan, 26.04.2025 / James Veysey/Shutterstock / East News

A tak Donald i Melania Trump.

Pogrzeb papieża Franciszka, Watykan, 26.04.2025 / James Veysey/Shutterstock / East News

11:13

11:12

Nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie - powiedział kardynał Giovanni Battista Re, który przewodniczy mszy.

10:51

Celem pierwszej podróży papieża Franciszka była Lampedusa, wyspa - symbol migracji, z tysiącami ludzi, którzy tam utonęli. Wśród 47 wyczerpujących podróży apostolskich w historii zapisze się także ta do Iraku, którą Franciszek podjął, nie licząc się z ryzykiem. Ta wizyta była niczym balsam na otwarte rany narodu irackiego, który tak wiele wycierpiał przez nieludzkie działania ISIS - mówił Giovanni Battista Re.

Budować mosty, nie mury, to zawołanie często powtarzał. Zwykł kończyć swoje przemówienia: "nie zapomnijcie, by się o mnie modlić". Dziś my prosimy, abyś ty modlił się za nas, tak jak zeszłej niedzieli zrobiłeś to z balkonu tej bazyliki - dodał duchowny, mówiąc o Franciszku.

Pogrzeb papieża Franciszka, Watykan, 26.04.2025. Modlitwy rozbrzmiewają we wszystkich językach / PAP/Darek Delmanowicz / PAP

Pogrzeb papieża Franciszka, Watykan, 26.04.2025 / PAP/EPA/Massimo Percossi / PAP

10:44

Za trumną, w której spoczywa papież Franciszek, widać było odwrócone krzyże.

Choć dla wielu jest to zaskakujące, to symbol pierwszego biskupa Rzymu, św. Piotra. Miał on zginąć męczeńską śmiercią - ukrzyżowany głową w dół.

10:23

Przed pogrzebem papieża Franciszka doszło do spotkania prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Taką informację podał właśnie rzecznik prezydenta Ukrainy. Szczegóły nie są jeszcze znane.