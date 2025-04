W sobotę w Watykanie odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka. Jak Polacy oceniają jego pontyfikat? Czy ich zdaniem dobrze wywiązywał się z obowiązkow głowy Kościoła katolickiego? Stosunek Polaków do Franciszka pokazuje najnowszy sondaż IBRiS dla PAP.

Portret papieża Franciszka w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela / Radek Pietruszka / PAP

74,1 proc. badanych w sondażu IBRiS dla PAP oceniło pontyfikat papieża Franciszka pozytywnie.

Najważniejszą reformą Franciszka wskazaną przez respondentów była walka z nadużyciami seksualnymi w Kościele (64,1 proc.).

66,7 proc. ankietowanych uznało, że pontyfikat Franciszka poprawił wizerunek Kościoła.

74,1 proc. badanych w sondażu IBRiS oceniło, że papież Franciszek sprawował swój urząd dobrze. 22,6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie dobrze", a 51,5 proc. "raczej dobrze".

Negatywnie o posłudze papieża Franciszka wypowiedziało się 12,3 proc. respondentów. 11,7 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle". Blisko 14 proc. Polaków nie ma w tej sprawie zdania.



Za najważniejszą reformę papież Franciszka uznana została walka z nadużyciami seksualnymi w Kościele - wskazało ją 64,1 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazło się dopuszczenie osób rozwiedzionych do komunii (47,2 proc.).

Pokoleniowe różnice w ocenach pontyfikatu Franciszka

Jak wygląda ocena pontyfikatu papieża Franciszka przez poszczególne grupy wiekowe? W grupie 70+ aż 82 proc. ocenia go pozytywnie, przy 8 proc. ocen negatywnych.

Wśród osób w wieku 30-39 lat poparcie dla działań Franciszka spada do 64,3 proc. Wśród najmłodszych (18-29 lat) wynosi co prawda 77 proc., ale przy najwyższym poziomie krytyki - 23 proc.

Czy działania Franciszka poprawiły wizerunek Kościoła?

Polacy o pontyfikacie papieża Franciszka / Mateusz Krymski / PAP

Uczestnicy sondażu zostali też zapytani, jak działania papieża Franciszka wpłynęły na wizerunek Kościoła katolickiego. 66,7 proc. oceniło, że pontyfikat poprawił ten wizerunek. Negatywny wpływ wskazało 12,4 proc. osób. 20,9 proc. badanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Pontyfikat papieża Franciszka cieszy się znacznym uznaniem w polskim społeczeństwie, i choć widać to najmocniej wśród najstarszej części Polaków, to młodzi również oceniają go pozytywnie - ocenił Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS.

Badanie przeprowadzono 22 kwietnia 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1068 dorosłych Polaków, metodą wywiadów telefonicznych CATI.

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek wielkanocny o godz. 7.35. Miał 88 lat. Pogrzeb Franciszka odbędzie się w sobotę o godz. 10 na placu Świętego Piotra.