Jest reakcja Hołowni

Nie trzeba było długo czekać na reakcję marszałka Sejmu.

"Trzeba wstydu nie mieć, by w takiej chwili kręcić polityczną wojnę. Na pogrzeb papieża zaprosiłem do samolotu osoby w kryzysie bezdomności. To przedstawiciele grupy, której Franciszek pomagał w sposób szczególny. Modlimy się, przeżywamy, dokumentujemy i zapamiętamy na zawsze"- czytamy we wpisie Szymona Hołowni na platformie X.