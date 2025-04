"Musimy szczerze na to patrzeć: to nie jest tylko akt duchowy, tylko swoista demonstracja polityczna, w której każdy zakłada, że może będzie miał okazję porozmawiania, zrozumienia czy osiągnięcia celu politycznego. To też jest ważne" - tak o możliwych spotkaniach głów państw na pogrzebie papieża Franciszka mówiła Hanna Suchocka, która była Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.