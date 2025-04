Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu - szczególnie dziś, w dniu pogrzebu papieża Franciszka. W ceremonii weźmie udział nawet ćwierć miliona osób, 130 delegacji z całego świata, 10 koronowanych głów i 50 przywódców państw. Pogrzeb rozpocznie się o godz. 10 na placu św. Piotra. W Watykanie jest już m.in. Andrzej Duda, polska delegacja, Wołodymyr Zełenski czy Donald Trump. Po godz. 8 zabiły dzwony. Księża, którzy będą koncelebrować mszę pogrzebową papieża Franciszka, zakładają już szaty liturgiczne. Śledź relację na żywo na RMF24.pl i słuchaj Faktów RMF FM.

/ PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI / PAP

Pogrzeb papieża Franciszka.

Pogrzeb papieża Franciszka. Śledź relację na żywo na RMF24.pl i słuchaj Faktów RMF FM / RMF FM

09:00

W samym centrum wydarzeń są wysłannicy RMF FM Tomasz Staniszewski i Michał Radkowski. Okazuje się, że na jedengo mieszkańca Watykanu przypada w tej chwili 4 policjantów - nie licząc ochrony cywilnej, medyków, wolontariuszy.

Przypomnijmy, że spodziewanych jest 200 000 gości, 130 oficjalnych delegacji, 10 koronowanych głów i 50 przywódców państw.

Wśród nich jest już prezydent Andrzej Duda i delegacja polskiego Sejmu.

08:47

Komentatorzy podkreślają, że pogrzeb papieża Franciszka będzie dużo skromniejszy niż pogrzeby jego poprzedników.

Kto płaci za pogrzeb Ojca Świętego? Franciszek poinformował o tym w swoim testamencie. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ . O tym, jak przez dziesięciolecia zmieniał się obrządek pogrzebowy opowie w najbliższych Faktach o godz. 9:00 Tomasz Terlikowski.

08:49

Musimy szczerze na to patrzeć: to nie jest tylko akt duchowy, tylko swoista demonstracja polityczna, w której każdy zakłada, że może będzie miał okazję porozmawiania, zrozumienia czy osiągnięcia celu politycznego. To też jest ważne - tak o możliwych spotkaniach głów państw na pogrzebie papieża Franciszka mówiła Hanna Suchocka w sobotni poranek w RMF FM.

08:41

Zebrani na placu św. Piotra usłyszeli głęboki dźwięk dzwonów rozlegających się z bazyliki. Kapłani, którzy będą koncelebrować mszę pogrzebową, założyli już alby, stuły i inne szaty liturgiczne. Ostatnie osoby przechodzą kontrole bezpieczeństwa. Technicy przeprowadzają próby mikrofonów.

Wysłannicy RMF FM w Watykanie relacjonują pogrzeb papieża Franciszka / Piotr Mazur / RMF FM

/ Piotr Mazur / RMF FM

08:12

W Watykanie jest już m.in. prezydent USA Donald Trump z żoną Melanią. Ich Air Force One wylądował na międzynarodowym lotnisku im. Leonarda da Vinci w Rzymie.

Na miejscu jest także Wołodymyr Zełenski, choć jeszcze wczoraj pojawiały się wątpliwości, czy prezydent Ukrainy pojawi się na uroczystościach. Spekuluje się, że być może dojdzie do spotkania Trump-Zełenski.

Obecny jest także m.in. prezydent Argentyny - ojczyzny papieża Franciszka - Javier Gerardo Milei; delegacja włoska - prezydent Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni, premier Węgier Viktor Orbán, kanclerz Niemiec Olaf Scholz czy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.