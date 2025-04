Gdańskie umbraculum, jedno z insygniów papieskich, zostało otwarte w poniedziałek wieczorem. "Liturgiczny parasol pozostanie w takim stanie aż do momentu inauguracji nowego pontyfikatu" - poinformował ksiądz Michał Osek z bazyliki św. Mikołaja.

Gdańsk, 21 kwietnia 2025. Umbraculum w bazylice św. Mikołaja otwarte dla uczczenia pamięci papieża Franciszka, parasol w złoto-czerwone pasy to część insygniów papieskich / Adam Warżawa / PAP

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 7.35 w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc. Na czele Kościoła stał od 13 marca 2013 roku.

W bazylice św. Mikołaja otwarto umbraculum, czyli regalium papieskie

Jest to znak szczególnej łączności bazylik ze Stolicą Apostolską i modlitwy za zmarłego papieża i wybór nowego - powiedział o. Osek.

Ksiądz Michał Osek z bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku powiedział w poniedziałek, że umbraculum jest na wyposażeniu bazylik większych w Rzymie oraz bazylik mniejszych.

W 1927 r. kościół św. Mikołaja w Gdańsku otrzymał przywilej bazyliki mniejszej i wtedy parafia zamówiła we Włoszech wielki czterometrowy parasol w kolorze żółto-czerwonym - dodał o. Osek i stwierdził, że taki element służył do procesji papieskich w przypadku przybycia papieża do danego kościoła, albo był używany - gdy następuje sede vacante, czyli po śmierci papieża.

Gdańskie umbraculum zostało wykonane we Włoszech

Podczas prac konserwatorskich pod haftami, jako przekładki, odkryto fragmenty włoskich gazet z 1927 r. - powiedział ks. Osek i dodał, że dlatego wiemy, iż to był włoski warsztat i stamtąd sprowadzono wielki parasol do gdańskiego kościoła.

Jedwabmy parasol przetrwał wojnę. Po wojnie został użyty w czasie sede vacante w latach pięćdziesiątych, ale podczas procesji zerwała się burza, która uszkodziła umbraculum. Po tym zdarzeniu parasol został zapomniany. Ponownie odkryto go podczas prac konserwatorskich bazyliki w 2018 r.

Umbraculum, jest formą liturgicznego parasola będącego symbolem władzy papieskiej. Podczas sede vacante na stolicy Piotrowej umbraculum znajduje się w godle Stolicy Apostolskiej.

Za datę powstania zabytku należy przyjąć rok 1928, kiedy to papież Pius XI nadał kościołowi pw. Świętego Mikołaja tytuł bazyliki mniejszej, jako jedynemu w gdańskim śródmieściu kościołowi katolickiemu.

Przeznaczenie umbraculum do gdańskiej Bazyliki potwierdzają archiwalne fotografie oraz herb bazyliki z charakterystycznym zwieńczeniem. Rozpiętość tkaniny ma aż 235 cm, wysokość wraz z drzewcem 389 cm. Umbraculum z Gdańska jest prawdopodobnie jednym z nielicznych oryginalnych sprzętów liturgicznych tego typu.

Mechanizm umbraculum zachował się w niezmienionej technice, materiał (zgodnie z przepisami powinien być to jedwab) został miejscami zniszczony przez grzyby i pleśnie.

Na wniosek klasztoru Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał umbraculum do rejestru zabytków województwa pomorskiego.