"Papież Franciszek żył skromnie i upominał się o ubogich. Kiedy jeździł na obrzeża świata, był ich głosem" - mówił w Radiu RMF24 o. Jan Maria Szewek, franciszkanin. Zwracał też uwagę na inne, typowo franciszkańskie elementy pontyfikatu zmarłego papieża.

Franciszkanin o. Jan Maria Szewek przyznał w Radiu RMF24, że od początku był wdzięczny zmarłemu dziś papieżowi za wybór imienia Franciszka - z inspiracji dziedzictwem św. Franciszka z Asyżu. On wybrał go nie tylko jako pośrednika, orędownika u Boga, ale przede wszystkim jako wzór do naśladowania - tłumaczył rozmówca Piotra Salaka.

Jakie typowo franciszkańskie elementy możemy wyróżnić, podsumowując pontyfikat papieża Franciszka? Charakterystyczne było opowiedzenie się po stronie ubogich. Chciał być ich głosem - zauważył o. Szewek. Papież Franciszek żył skromnie i upominał się o ubogich. Kiedy jeździł na obrzeża świata, był ich głosem - tłumaczył. Chciał nie tylko mówić, ale robił dla nich wiele. W Watykanie powstał dom dla ubogich. To tam mogli przychodzić, posilić się, przenocować - opisywał franciszkanin.

Wśród istotnych decyzji Franciszka gość Radia RMF24 wymienił też nadanie dużego znaczenia urzędowi jałmużnika papieskiego. Na tym stanowisku znalazł się Polak - kardynał Konrad Krajewski.

Kolejny franciszkański element pontyfikatu zmarłego papieża to zwrócenie uwagi na przyrodę. Jako pierwszy papież w całości poświęcił encyklikę przyrodzie, środowisku. On się odwołał do "Pieśni słonecznej", którą napisał św. Franciszek - zwrócił uwagę o. Szewek.

Pierwsze zdanie naszej reguły brzmi: "Życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Żyjąc w posłuszeństwie, bez własności, w czystości". Papież Franciszek zachęcał do tego, żeby czytać Ewangelię, rozważać ją i wprowadzać w życie. To jest element bardzo istotny, franciszkański - zwrócił uwagę gość Radia RMF24.