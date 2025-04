Donald Trump nakazał opuszczenie flag USA w Białym Domu do połowy masztu, by uhonorować zmarłego papieża Franciszka. Dodał, że papież był "dobrym człowiekiem, który ciężko pracował" i powiedział, że zgadza się z przesłaniem Franciszka dotyczącym migrantów. Polecił też opuszczenie flag we wszystkich ambasadach Stanów Zjednoczonych, urzędach konsularnych i innych obiektach za granicą, w tym na wszystkich obiektach wojskowych, okrętach i stacjach morskich. Amerykański prezydent odpowiedział też na pytanie, czy wybiera się na pogrzeb Ojca Świętego.