Dziś przed południem poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia jest ponad 300.

Laureata Nagrody Nobla z ekonomii poznamy o godz. 11:45. / Shutterstock

Przyznanie nagrody z ekonomii zakończy tegoroczny sezon noblowski. Laureat zostanie ogłoszony o godz. 11:45. Fundatorem Nagrody Nobla z ekonomii jest Bank Szwecji. To jedyne, dodatkowe wyróżnienie, o jakim Alfred Nobel nie wspomina w swoim testamencie.

Wideo youtube

Kto ma szansę na Nobla z ekonomii?

Kandydatów do prestiżowego wyróżnienia jest wielu, jednak, jak wskazuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, warto zwrócić uwagę na ekonomistę Paula Slovica. Badał on zachowania ekonomiczne ludzi poddanych dużej presji psychicznej, np. takiej, z jaką mamy do czynienia w czasie pandemii.

Inne nazwisko, które jest brane pod uwagę, to Roger Garrison. Analizował on metody wychodzenia z kryzysów. Warto także zwrócić uwagę na nazwiska, takie jak: Nobuhiro Kiyotakiego, John Moore i Douglas Diamond.

Możliwe, że doceniona zostanie zostanie również walka z globalnym bezrobociem, gdzie wybijają się nazwiska izraelskiego ekonomisty Joshuy Angrista i Kanadyjczyka Davida Carda.

Tydzień Noblowski dobiega końca

Podczas tzw. "Nobel Calling" komitety noblowskie w Sztokholmie lub Oslo ogłaszają laureatów Nagród Nobla w sześciu dziedzinach.



W poniedziałek komitet Instytutu Karolinskiego przyznał Nagrodę Nobla z medycyny. Laureatami zostali David Julius i Ardem Patapoutian.



We wtorek z kolei Królewska Szwedzka Akademii Nauk wskazała laureatów w dziedzinie fizyki. Byli to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi.

W środę nagrodę z chemii przyznano Benjaminowi Listowi i Davidowi MacMillanowi.



Abdulrazak Gurnah został laureatem literackiej Nagrody Nobla. O przyznaniu prestiżowego wyróżnienia poinformowano w czwartek.



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Literacki Nobel. Abdulrazak Gurnah tegorocznym laureatem

W piątek natomiast Norweski Komitet Noblowski ogłosił decyzję, że laureatami tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla są Maria Ressa i Dmitry Muratow.



Nagroda Nobla. Złoty medal, kaligrafowany dyplom i pieniądze

Nagroda Nobla to złoty medal i kaligrafowany dyplom, a także pieniądze. W ubiegłym roku Fundacja Noblowska podwyższyła o 1 mln koron (98 tys. euro) do 10 mln koron (980 tys. euro) wartość nagrody pieniężnej w każdej z sześciu dziedzin.

W związku z pandemią Covid-19 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla w Sztokholmie nie odbędą się tradycyjne uroczystości. Laureaci tak jak przed rokiem mają otrzymać nagrody w swoich krajach za pośrednictwem szwedzkich placówek dyplomatycznych.