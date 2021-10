Poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Nagroda została przyznana Davidowi Juliusowi i Ardemowi Patapoutianowi “za ich odkrycia receptorów temperatury i dotyku”.

Thomas Perlmann sekretarz Zgromadzenia Nobla i Komitetu Noblowskiego ogłasza laureatów Nagrody Nobla 2021 w dziedzinie fizjologii lub medycyny podczas konferencji prasowej w Sztokholmie / Jessica Gow / POOL / PAP/EPA

Dziś komitet Instytutu Karolińskiego przyznał Nagrodę Nobla w pierwszej z dziedzin: fizjologii lub medycyny.

Laureatami zostali Amerykanin David Julius oraz Ormianin mieszkający w USA Ardem Patapoutian. Zostali nagrodzeni “za ich odkrycia receptorów temperatury i dotyku". "Nasza zdolność do odczuwania cierpła, zimna i dotyku jest kluczowa dla przeżycia oraz stanowi podstawę naszych interakcji z otoczeniem" - napisał Komitet Noblowski w uzasadnieniu do swojej decyzji.



Laureaci podzielą się kwotą 10 mln koron szwedzkich, czyli około 980 tys. euro.

Odkrycie noblistów wykorzystano m.in. w terapii bólu przewlekłego

Pochodzący z Armenii Ardem Patapoutian, pracując w Scripps Research w La Jolla (Kalifornia, USA), wykorzystał komórki wrażliwe na ucisk, aby odkryć nową klasę receptorów reagujących na bodźce mechaniczne (nadano im nazwę Piezo), obecnych w skórze i narządach wewnętrznych.

Amerykanin David Julius z University of Calfornia (San Francisco) zastosował kapsaicynę (związek chemiczny odpowiedzialny za ostry, piekący smak papryki chili) do zidentyfikowania receptorów (nazwanych TRPV1) w zakończeniach nerwów w skórze, które reagują na ciepło.

Używając mentolu Patapoutian i Julis niezależnie od siebie zidentyfikowali receptor TRPM8, które ulegają aktywacji pod wpływem zimna.

Odkrycie przez tegorocznych noblistów pomogła zrozumieć wiele procesów fizjologicznych i pomogło opracować m.in. terapię bólu przewlekłego





Poprzedni laureaci nagrodzeni "za odkrycie wirusa wywołującego zapalenie wątroby typu C"

Zeszłoroczna nagroda trafiła do Harveya J. Altera, Michaela Houghtona i Charlesa M. Ricea. Zostali nagrodzeni nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii "za odkrycie wirusa wywołującego zapalenie wątroby typu C ".

Badania nagrodzonych naukowców pomogły ustalić przyczyny jednej z najpoważniejszych chorób wątroby, która na całym świecie dotyka co najmniej 70 milionów osób. Jej powikłania prowadzą do poważnych uszkodzeń wątroby i są czołową przyczyną zabiegów przeszczepu wątroby. Wyróżnione odkrycie umożliwiło wprowadzenie testów krwi wykrywających obecność wirusa, a w późniejszym etapie odkrycie leków, które pozwalają go zwalczyć.