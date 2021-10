David Julius z University of California w San Francisco i Ardem Patapoutian z Howard Hughes Medical Institute, Scripps Research w La Jolla laureatami tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński wyróżnił ich za odkrycie receptorów dotyku i temperatury. Odkrycia tegorocznych laureatów mają kluczowe znaczenie dla rozumienia tego, jak nasze ciało odbiera świat zewnętrzny. To dzięki ich pracom wiemy, jak odbiera ciepło, jak ocenia temperaturę i dotyk, jak decyduje, czy to odczucie powinno już mieć charakter bólu. To wszystko procesy kluczowe dla naszego życia, ich zrozumienie może pomóc w odkryciu przyczyn i łagodzeniu choćby przewlekłego bólu.

