Benjamin List i David W.C. MacMillan zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za rozwój nowego rodzaju katalizy - tak zwanej asymetrycznej katalizy organicznej.

Benjamin List i David MacMillan to zdobywcy tegorocznej Nagrody Nobla z chemii. / Claudio Bresciani / PAP/EPA

Znamy laureatów Nagrody Nobla z chemii! Zostali nimi Benjamin List i David W.C. MacMillan. Jak podkreślił w uzasadnieniu Komitet Noblowski, tworzenie cząsteczek jest trudne.







"Benjamin List i David W.C. MacMillan otrzymali Nagrodę Nobla z chemii 2021 za rozwój nowego, precyzyjnego narzędzia konstruowania cząsteczek: katalizy organicznej. Miało to ogromny wpływ na rozwój badań w dziedzinie farmacji i sprawiło, że chemia stała się bardziej ekologiczna" - uzasadnili członkowie Komitetu.



Peter Somfai z noblowskiej komisji przedstawiający tegorocznych laureatów nagrody w dziedzinie chemii. / Claudio Bresciani / PAP/EPA

"Naukowcy od dawna wierzyli, że dostępne są tylko dwa rodzaje katalizatorów: metale i enzymy. Niezależnie od siebie laureaci Nagrody Nobla Benjamin List i David W.C. MacMillan opracowali trzeci typ - asymetryczną katalizę organiczną" - dodali.



Laureaci podzielą się po równo nagrodą w wysokości 10 mln koron szwedzkich (ok. 980 tys. euro).

Trwa "Nobel Calling"

Trwa tydzień "Nobel Calling", podczas którego komitety noblowskie w Sztokholmie lub Oslo w kolejnych dniach ogłoszą laureatów nagród Nobla w sześciu dziedzinach.



W poniedziałek komitet Instytutu Karolinska przyznał Nagrodę Nobla z medycyny. Laureatami zostali David Julius z University of California w San Francisco i Ardem Patapoutian z Howard Hughes Medical Institute, Scripps Research w La Jolla.



We wtorek z kolei Królewska Szwedzka Akademii Nauk wskazała laureatów w dziedzinie fizyki. Byli to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi.



Nagroda Nobla. Złoty medal, kaligrafowany dyplom i pieniądze

Nagroda Nobla to złoty medal i kaligrafowany dyplom, a także pieniądze. W ubiegłym roku Fundacja Noblowska podwyższyła o 1 mln koron (98 tys. euro) do 10 mln koron (980 tys. euro) wartość nagrody pieniężnej w każdej z sześciu dziedzin.



Nagroda Nobla to prestiżowe wyróżnienie w świecie nauki, ale i nagroda pieniężna. / Shutterstock

W związku z pandemią Covid-19 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla w Sztokholmie nie odbędą się tradycyjne uroczystości. Laureaci tak jak przed rokiem mają otrzymać nagrody w swoich krajach za pośrednictwem szwedzkich placówek dyplomatycznych. Decyzja dotycząca wręczenia nagrody w Oslo ma zapaść w połowie października.



"Nobel Calling" w Sztokholmie to również tydzień atrakcji w Muzeum Nagrody Nobla, centrach kultury i bibliotekach. W programie jest również m.in. zwiedzanie laboratorium, w którym pracują naukowcy.