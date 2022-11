Meksykańskie media po bezbramkowym remisie z Polską twierdzą, że losy rywalizacji w grupie C są uzależnione od postawy jej faworyta - Argentyny. "Albicelestes" w środę przegrali sensacyjnie z Arabią Saudyjską 1:2. Tamtejsi komentatorzy podkreślają, że ich zespół zasługiwał na wygraną w pojedynku z Polską.

Według meksykańskiej rozgłośni RG Deportiva, bezbramkowy remis z Polską może w dalszej fazie rozgrywek grupy C zmobilizować podopiecznych Gerardo "Taty" Martino do maksymalnego wysiłku w walce z Argentyną, której "duma została podrażniona" zaskakującą porażką z Arabią Saudyjską.

W ocenie komentatorów meksykańskiego radia "grająca o wszystko" w sobotę drużyna Argentyny będzie ekstremalnie trudnym rywalem dla reprezentacji "Trójkolorowych".

Rozgłośnia RG Deportiva zauważa, że zespół "El Tri", dowodzony przez pochodzącego z Argentyny trenera Martino, może wznieść się na wyżyny swoich umiejętności albo paść ofiarą sportowej złości Lionela Messiego i jego kolegów po porażce z Saudyjczykami.

Z kolei relacjonująca pojedynek biało-czerwonych z Meksykiem telewizja Telediario uważa, że grająca we wtorek niezbyt solidny futbol Polska nie ma teraz łatwego zadania, gdyż przyjdzie jej zmierzyć się z nieobliczalną ekipą Arabii Saudyjskiej.

W ocenie meksykańskich komentatorów sytuacja w grupie C stała się trudna do przewidzenia, gdyż typowany przez wielu kibiców do mistrzowskiego tytułu zespół Argentyny uległ jednej z najsłabszych ekip turnieju. Z kolei uznawani za słabeusza Saudyjczycy po wygraniu z zespołem "Albicelestes" mogą pokonać zarówno Polskę, jak i Meksyk.

Meksykańskie media wskazują, że ich zespół zasługiwał na wygraną we wtorkowym pojedynku z Polską.

Wskazują jednak, że ekipa Meksyku uratowała trzy punkty w 58. minucie spotkania dzięki nieskuteczności Roberta Lewandowskiego, który nie strzelił rzutu karnego. Nazywają go największym pechowcem meczu.

