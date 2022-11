Zmarnowana szansa! Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego w drugiej połowie, a Polska zremisowała 0-0 z Meksykiem w Dosze w swoim pierwszym meczu na mundialu w Katarze.

Robert Lewandowski po zmarnowaniu jedenastki / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

Selekcjoner Czesław Michniewicz zapowiadał, że to niekoniecznie będzie piękny mecz Polaków, ale nadarzy się okazja do zdobycia zwycięskiej bramki. Tak też się stało, ale tym razem pomylił się Lewandowski.

W pierwszym meczu grupy C Arabia Saudyjska sensacyjnie pokonała 2-1 Argentynę i to Saudyjczycy zostali liderami grupy. W sobotę o 14 Polska zagra z Arabią Saudyjską.

Bezbarwna pierwsza połowa

Po nerwowym początku jako pierwsi zaatakowali Meksykanie, ale nikt nie zakończył strzałem dośrodkowania z prawego skrzydła w czwartej minucie. W odpowiedzi Biało-Czerwoni mieli aż trzy rzuty rożne między szóstą a ósmą minutą, lecz żaden nie przyniósł poważnego zagrożenia przed bramką rywali.

Po trzecim rzucie rożnym Kamil Glik mocno ucierpiał w walce o górną piłkę. Rozgrywający setny mecz w reprezentacji Polski obrońca szybko jednak wrócił do gry.

W 17. minucie Nicola Zalewski ruszył z piłką na połowę rywali, ale szansa przepadła, gdy fatalnie zagrał do Roberta Lewandowskiego.

Meksykanie najgroźniejszą sytuację w pierwszej połowie stworzyli w 26. minucie. Po dośrodkowaniu Hectora Herrery Alexis Vega główkował tuż obok bramki Wojciecha Szczęsnego.

Wszystkie ofensywne próby podopiecznych Czesława Michniewicza kończyły się przed polem karnym Meksyku. Rywale mocniej przycisnęli w końcówce pierwszej połowy, ale Polacy szczęśliwie bronili się w polu karnym. Do przerwy 0-0.

Lewandowski wywalczył karnego i zmarnował go

Na drugą połowę nie wyszedł Zalewski, w jego miejsce Michniewicz desygnował Krystiana Bielika.

Po niespełna godzinie gry Biało-Czerwoni mieli wymarzoną okazję do objęcia prowadzenia. Lewandowski padł w polu karnym, a sędzia po interwencji VAR podyktował rzut karny. "Lewy" podszedł do piłki, ale uderzył zbyt słabo i Guillermo Ochoa obronił ten strzał!

Lewandowski wciąż pozostaje bez choćby jednej bramki na mistrzostwach świata.

W końcowym fragmencie żadna z drużyn nie zdołała zadać decydującego ciosu i skończyło się podziałem punktów.

Grupa C: Meksyk - Polska 0-0

Żółta kartka - Meksyk: Jorge Sanchez, Hector Moreno. Polska: Przemysław Frankowski.

Sędzia: Christopher Beath (Australia). Widzów: 39 369.

Meksyk: Guillermo Ochoa - Jorge Sanchez, Hector Moreno, Cesar Montes, Jesus Gallardo - Edson Alvarez, Hector Herrera (71. Carlos Rodriguez), Luis Chavez - Hirving Lozano, Henry Martin (71. Raul Jimenez), Alexis Vega (84. Uriel Antuna).

Polska: Wojciech Szczęsny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński - Jakub Kamiński, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński (87. Arkadiusz Milik), Sebastian Szymański (71. Przemysław Frankowski), Nicola Zalewski (46. Krystian Bielik) - Robert Lewandowski.

90+7.

Koniec meczu! 0-0.

90+6.

Udana akcja Polaków, ale uderzenie Krychowiaka z dystansu obok bramki.

90+4.

Jeszcze Polacy w polu karnym rywali, ale strzał Kamińskiego obroniony.

90. minuta

Sędzia doliczył aż siedem minut.

89. minuta

Już wszystko w porządku z polskim obrońcą.

89. minuta

Uderzony piłką w twarz Kamil Glik leży na boisku.

88. minuta

Dośrodkowanie w pole karne Meksyku, ale nie udało się oddać strzału na bramkę rywali.

87. minuta

Zmiana w polskiej ekipie. Arkadiusz Milik za Piotra Zielińskiego.

85. minuta

Szczęsny łapie piłkę po dośrodkowaniu z prawej strony.

82. minuta

Mieliśmy szansę, było groźnie po rzucie rożnym, ale zabrakło strzału na bramkę.

81. minuta

Cash zablokowany po dobrej akcji Polaków i rzut rożny.

80. minuta

Potężny strzał Vegi z dystansu, ale obok bramki Szczęsnego.

79. minuta

Brzydki fragment gry. Czy któraś z drużyn zada decydujący cios?

78. minuta

Leży jeden z Meksykanów po tym, jak Bereszyński nadepnął mu na stopę.

76. minuta

Frankowski ukarany żółtą kartką za faul.

74. minuta

Świetne wyjście Polaków. Frankowski dośrodkował płasko z lewej strony, ale rywale wybili piłkę na róg.

72. minuta

Zmiana też w polskiej ekipie. Przemysław Frankowski zastąpił Szymańskiego.

71. minuta

Dwie zmiany w ekipie Meksyku. Wchodzą na boisko Jimenez i Rodriguez.

69. minuta

Leżał przez chwilę Krychowiak po zderzeniu w walce o górną piłkę przed bramką Polaków.

68. minuta

Cash faulował rywala przy linii bocznej.

64. minuta

Szczęsny ratuje sytuację i broni strzał rywali po rykoszecie!

60. minuta

Wciąż nie możemy uwierzyć w to, co się stało. Rywale ruszają do ataku.

58. minuta

Nie ma gola! Ochoa broni rzut karny Lewandowskiego!!!! Słabo strzelił Polak, nie w swoim stylu. W swój lewy róg rzucił się Meksykanin i z łatwością odbił piłkę.

56. minuta!

Rzut karny dla Polski!!! I żółta kartka dla Hectora Moreno!

55. minuta

A jednak. Sprawdza to wszystko VAR!

54. minuta

Lewandowski padł w polu karnym rywali, było groźnie, ale sędzia nie dopatrzył się faulu.

52. minuta

Szczęsny spokojnie łapie piłkę po uderzeniu zza pola karnego w wykonaniu Lozano.

51. minuta

Rzut rożny dla Meksyku po akcji prawą stroną Sancheza. Szczęsny piąstkuje po kornerze.

50. minuta

Długa piłka w pole karne Meksyku, do której nie doszedł żaden z naszych reprezentantów.

48. minuta

Lewandowski faulowany na własnej połowie.

46. minuta

Rozpoczęła się druga połowa. Zmiana w polskiej ekipie: Krystian Bielik w miejsce Nicoli Zalewskiego.

/ RMF FM

45. minuta

Sędzia zakończył pierwszą połowę. Do przerwy 0-0.

45. minuta

Sędzia doliczył dwie minuty do czasu pierwszej połowy.

45. minuta

Nieco przycisnęli w końcówce Meksykanie. Szczęsny broni strzał Sancheza z prawej strony!

44. minuta

Meksykanie w naszym polu karnym, ale nie doszli do sytuacji bramkowej.

40. minuta

Dużo niedokładności w grze obu drużyn. Zdarzają się długie piłki do nikogo, jak ta przed chwilą w wykonaniu Meksyku.

39. minuta

Rzut rożny dla Meksyku.

38. minuta

Polacy nieco dłużej utrzymywali piłkę na połowie Meksyku, ale skończyło się to wszystko faulem Krychowiaka.

36. minuta

Biało-Czerwoni rozgrywają piłkę z tyłu. Wciąż nie stworzyli groźnej sytuacji.

33. minuta

Szczęsny złapał piłkę po długim podaniu rywali.

30. minuta

Szymański z rzutu wolnego wrzucił piłkę w pole karne, ale Meksykanie wybili ją daleko.

29. minuta

Pierwsza żółta kartka w tym meczu. Za faul otrzymał ją obrońca Meksyku Jorge Sanchez.

28. minuta

Kolejna groźna akcja Meksyku. Szczęsny do spółki z Kiwiorem uratowali sytuację.

27. minuta

Meksykańscy kibice natychmiast odpowiedzieli chóralnymi śpiewami.

26. minuta

Mieliśmy dużo szczęścia. Po dośrodkowaniu Herrery, Alexis Vega główkował tuż obok naszej bramki.

26. minuta

Bereszyński faulował Lozano.

25. minuta

Wciąż żadna z drużyn nie stworzyła stuprocentowej sytuacji bramkowej. Więcej jest gry w środku pola.

Wojciech Szczęsny w akcji / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

22. minuta

Dłuższa akcja naszej reprezentacji. Na koniec podanie do Lewandowskiego, ale ten nie zdołał przejąć piłki na linii pola karnego. Nie był też faulowany - zdaniem sędziego.

20. minuta

Szczęsny złapał wysoką piłkę po lekkim kiksie Glika. Wcześniej z prawego skrzydła dośrodkował jeden z Meksykanów.

17. minuta

Zalewski ruszył z piłką lewą stroną, ale za mocno podał do Lewandowskiego i ten nie miał szans opanować piłki.

16. minuta

Próbowali wyprowadzić kontrę Meksykanie, ale Bereszyński nie dał się wyprzedzić Sanchezowi przy linii bocznej.

14. minuta

Kamil Glik zagrał ręką w strefie środkowej. Sędzia przerwał grę.

12. minuta

Niecelna główka Meksykanina po dośrodkowaniu z lewej strony.

10. minuta

Piłka w rękach Szczęsnego po nieudanym dośrodkowaniu Gallardo.

8. minuta

Ostre zderzenie Glika z rywalem w walce o górną piłkę. Mocno ucierpiał Glik. Bednarek już na rozgrzewce, ale chyba zmiana nie będzie konieczna.

8. minuta

I trzeci rzut rożny z rzędu dla naszej ekipy.

7. minuta

Lewandowski główkował w rywala i kolejny korner dla nas.

6. minuta

Szybkie wyjście Polaków i pierwszy rzut rożny dla Polski.

5. minuta

Mieliśmy sporo szczęścia po błędzie Kiwiora i mocnej wrzutce rywali z prawego skrzydła. Na szczęście nikt nie zakończył akcji strzałem.

4. minuta

Lozano faulował Zalewskiego przy linii bocznej. Początek meczu nerwowy z obu stron.

3. minuta

Meksykanie teraz dłużej utrzymują się przy piłce, ale daleko od naszej bramki.

1. minuta

Pierwszy faul w meczu, a faulował Kamiński.

1. minuta

Sędzia rozpoczął mecz Meksyk - Polska!

16:58

Przywitanie obu ekip oraz sędziów i zaraz zaczynamy! Lewandowski i bramkarz Ochoa to kapitanowie drużyn.

16:56

A teraz Mazurek Dąbrowskiego! Kilka tysięcy polskich kibiców na razie nie tak głośnych jak Meksykanie.

16:55

Hymny obu państw. Najpierw hymn Meksyku, głośno odśpiewany przez fanów.

16:52

Stadion wypełniony po brzegi. Obie ekipy już w drodze na murawę. Robert Lewandowski wyprowadza Polaków!

16:48

Rywalizacja w grupie C rozpoczęła się dziś sensacyjnie po zwycięstwie Arabii Saudyjskiej 2-1 nad Argentyną. Teraz to Messi i spółka muszą szukać punktów, a przed nimi jeszcze mecze z Meksykiem i Polską.

16:46

W XXI wieku Polska nigdy nie wyszła z grupy na mundialu. Jak zwykle kluczowy jest pierwszy mecz, tym razem z Meksykiem.

16:34

Polska zagra dziś z Meksykiem na Stadionie 974. To obiekt, który powstał z kontenerów transportowych. Podobno użyto ich właśnie 974. Liczba ta to także międzynarodowy numer kierunkowy Kataru. Zobaczcie stadion 974 na filmie i zdjęciach naszych specjalnych wysłanników do Kataru.

16:30

Robert Lewandowski zagra w reprezentacji po raz 135.

16:25

Kamil Glik, który będzie dziś dowodził obroną reprezentacji Polski, rozegra setny mecz w kadrze.

16:15

16:05

15:50

A oto skład Meksyku: Guillermo Ochoa - Jorge Sanchez, Hector Moreno, Cesar Montes, Jesus Gallardo - Edson Alvarez, Hector Herrera, Luis Chavez - Hirving Lozano, Henry Martin, Alexis Vega.

15:48

Dzisiaj w pierwszym meczu grupy C doszło do gigantycznej sensacji. Arabia Saudyjska pokonała 2-1 Argentynę.

15:43

W rezerwie pozostali: Łukasz Skorupski, Kamil Grabara - Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Jan Bednarek, Krystian Bielik, Arkadiusz Milik, Damian Szymański, Kamil Grosicki, Karol Świderski, Szymon Żurkowski, Krzysztof Piątek, Przemysław Frankowski, Robert Gumny, Michał Skóraś.

15.30

Na półtrorej godziny przed meczem selekcjoner Czesław Michniewicz odkrył karty, ogłaszając wyjściową jedenastkę na mecz z Meksykiem.

Skład Polski: Wojciech Szczęsny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński - Jakub Kamiński, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski.

