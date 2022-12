​Meksykańskie media podsumowały nieudany udział swojej piłkarskiej reprezentacji na mistrzostwach świata w Katarze. Tamtejsi komentatorzy zgodnie twierdzą, że turniej, w którym zespół "El Tri" rywalizował m.in. z Polską, obnażył słabe strony ekipy Gerardo Martino.

Bramkarz reprezentacji Meksyku Guillermo Ochoa / NEIL HALL / PAP/EPA

Komentatorzy TV Azteca i Telediario ze zrozumieniem przyjęli deklarację selekcjonera Meksyku po spotkaniu z Arabią Saudyjską (2:1), że nie przedłuży on umowy z federacją piłkarską . Kadrę "Trójkolorowych", która nie zakwalifikowała się do 1/8 katarskiego mundialu, Martino prowadził od 2019 roku.

Dziennikarze Telediario przypominają, że jeszcze przed rozpoczęciem piłkarskiego turnieju w Meksyku spekulowano o następcy pochodzącego z Argentyny trenera. Wypominano mu m.in. słabe występy "El Tri" w eliminacjach w strefie CONCACAF do mistrzostw świata, w których Meksykanie zostali wyprzedzeni przez Kanadę.

Meksykańscy komentatorzy wskazując, że grupa C była jedną z najtrudniejszych podczas tegorocznego mundialu, odnotowali, że ich ekipa pokazała się dobrej strony tylko w środowym starciu z Arabią Saudyjską, a do awansu do 1/8 finałów zabrakło niewiele.

"Drugi gol zdobyty przez Luisa Chaveza z wolnego rozbudził w nas nadzieje. Niestety, okazało się to niewystarczające, aby zdobyć awans" - podsumował środowy pojedynek w Lusajl dziennik internetowy Enfoque Noticias.

Portal uznając Chaveza za najlepszego w ekipie "El Tri" w starciu z Saudyjczykami odnotował, że kolejny wykonywany przez niego rzut wolny, obroniony przez saudyjskiego golkipera, mógł dać Meksykanom trzecią "upragnioną" bramkę w meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej.

Pochwał Chavezowi, szczególnie za jego bramkę zdobytą z rzutu wolnego, nie szczędzi też w czwartek meksykańska telewizja TV Azteca. Za najsłabszego w środę w ekipie Martino komentatorzy tej stacji uznali Uriela Antunę.

"To najsłabszy piłkarz, jakiego widziałem w życiu" - podsumował postawę meksykańskiego napastnika jeden z reporterów TV Azteca, przypominając, że po raz pierwszy od 44 lat Meksykowi podczas mundialu nie udało się wyjść z grupy.