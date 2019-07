W role mieszkańców pradziejowej osady wcielą się dzisiaj zaprzyjaźnieni z nami podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu! W ramach naszej cyklicznej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM odwiedzimy bowiem wspólnie Biskupin i tamtejsze Muzeum Archeologiczne. Zajrzymy do osad z epoki kamienia i brązu oraz wczesnego średniowiecza, będziemy mielić zboże na mąkę i wyrabiać ciasto na podpłomyki oraz spulchniać ziemię przed siewem!

Dzisiejsza wycieczka jest już 11. w ramach całorocznego pakietu rozrywkowo-edukacyjnego, który opracowaliśmy we współpracy z krakowskimi pedagogami specjalnie z myślą o podopiecznych inowrocławskiej placówki. Celem inicjatywy jest poznanie młodych ludzi z interesującymi postaciami, pokazanie im atrakcyjnych miejsc w różnych zakątkach Polski i połączenie edukacji z dobrą zabawą!

W ciągu 10 miesięcy trwania projektu odwiedziliśmy już m.in. Pałac Prezydencki w Warszawie, planetarium w Toruniu, gdańskie zoo i Muzeum Ziemi w Solcu Kujawskim, byliśmy również na koncercie i w teatrze.

Dzisiaj przyszedł czas na Biskupin!

Wybierzemy się tam do Muzeum Archeologicznego, by zwiedzić jeden z największych w Europie rezerwatów archeologicznych! Na obszarze mniej więcej 38 hektarów obecne są tam liczne ślady dawnego osadnictwa: od epoki kamienia po wczesne średniowiecze.

W rezerwacie m.in. zwiedzimy rekonstrukcje osad z epoki kamienia i brązu oraz wczesnego średniowiecza. Weźmiemy również udział w warsztatach "Zostań mieszkańcem pradziejowej osady"! Część praktyczna zajęć przewiduje mielenie zboża na mąkę, wyrób ciasta z przeznaczeniem na podpłomyki i spulchnianie motykami ziemi, by przygotować ją do siewu. Będzie się działo!

Gościliśmy u Pierwszej Damy, w Toruniu wypiekliśmy własne pierniki, podróżowaliśmy w czasie i... przestrzeni!

Cykl comiesięcznych wycieczek, wyjść do teatru, kina czy muzeów, spotkań z interesującymi ludźmi rozpoczęliśmy we wrześniu 2018 roku w Warszawie : zabawą w Centrum Nauki Kopernik i wizytą w Pałacu Prezydenckim, gdzie gościła nas Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

W październiku odwiedziliśmy razem Gdańsk i największy ogród zoologiczny w Polsce, a w listopadzie byliśmy w Toruniu : zwiedziliśmy tamtejsze planetarium, a w Żywym Muzeum Piernika wypiekliśmy swoje własne lukrowane pierniki.

W grudniu naszych młodych przyjaciół z Inowrocławia odwiedził Mikołaj, który w worku pełnym prezentów miał m.in. bilety do kina i na... poznański koncert Dawida Podsiadły .

Styczeń to powrót - na dłużej - do Poznania , a tam wizyta w największej w kraju i jednej z największych w Europie palmiarni oraz pokazy wypieku Rogali Świętomarcińskich w Rogalowym Muzeum.

Lepsze Jutro z RMF FM: Z wizytą u Robinsona Crusoe i na krzyżackim zamku Piotr Bułakowski /RMF FM

W lutym wróciliśmy do Torunia : Robinson Crusoe (rezydujący na co dzień w teatrze Baj Pomorski) zabrał nas na bezludną wyspę, a stamtąd wybraliśmy się do ruin XIII-wiecznej krzyżackiej warowni.

W marcu wybraliśmy się w podróż początków państwa polskiego... Zawitaliśmy do Gniezna , gdzie w miejscowej katedrze podziwialiśmy słynne Drzwi Gnieźnieńskie, zajrzeliśmy do Muzeum Początków Państwa Polskiego i dowiedzieliśmy się, "jak żyli ludzie 1000 lat temu".

W kwietniu ruszyliśmy na spotkanie z historią i obrzędami wsi przełomu XIX i XX wieku: do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu , a w maju do Bydgoszczy , by zobaczyć balet "Kopciuszek" w Operze Novej i... spróbować swoich sił na kręgielni.

W czerwcu natomiast byliśmy w Solcu Kujawskim , gdzie w Muzeum Ziemi obejrzeliśmy jedną z największych kolekcji skamieniałości w Polsce: wystawa prezentuje 500 milionów lat życia na Ziemi.

Lepsze Jutro z RMF FM. Wystartowaliśmy cztery lata temu...

Lepsze Jutro z RMF FM - nasza cykliczna akcja charytatywna - narodziło się w 2015 roku w Szydłowcu . Wybudowaliśmy wówczas dom dla pana Grzegorza, samotnie wychowującego pięcioro dzieci.

Rok później odmieniliśmy życie setkom maluchów: dzięki RMF FM w czterech miejscach w Polsce - Dobroszycach na Dolnym Śląsku, Zagórzu na Podkarpaciu, Krzczonowicach w Świętokrzyskiem i w Olsztynie - powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia.

W 2017 roku wsparliśmy z kolei szkoły . Pięć placówek - w Kluczborku, Raciechowicach, Bukowinie, Morągu i Boguszowie-Gorcach - otrzymało od nas profesjonalnie wyposażone, supernowoczesne pracownie przedmiotowe.

Pod koniec roku natomiast zajrzeliśmy do Dębowca : przy wsparciu naszego Radia mieszkający tam pan Zbigniew z synem Kamilem wybudowali warsztat stolarski, a dzięki temu pasja stała się dla nich zajęciem, które pomaga utrzymać rodzinę.

W roku 2018 natomiast Lepsze Jutro z RMF FM zawitało do trzech miejscowości : do małopolskiej Bogdanówki - tam w remizie Ochotniczej Staży Pożarnej wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy trzy sale: wykładową, korepetycyjną i przeznaczoną do zabawy, do Wieliczki pod Krakowem, gdzie przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci powstał ogród sensoryczny na świeżym powietrzu, i właśnie do Inowrocławia, gdzie spotkaliśmy się z dzieciakami z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

...wciąż pomagamy i czekamy na Wasze zgłoszenia!

Akcja Lepsze Jutro z RMF FM trwa: nieustannie czekamy na Wasze zgłoszenia i historie ludzi, których życie chcielibyście zmienić na lepsze!

Jak to zrobić? Zajrzyjcie tutaj! >>>>