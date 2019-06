Kolejna odsłona tegorocznej akcji Lepsze Jutro z RMF FM. Tym razem grupa dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu zwiedzała muzeum Ziemi w Solcu Kujawskim, gdzie zobayczli m. in. jedną z największych kolekcji skamieniałości w Polsce.

Wyjazd do Solca to kolejny punkt z programu edukacyjno-rozrywkowego, który w ramach tegorocznej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM, przygotowaliśmy dla wychowanków placówki z Inowrocławia. Cykl wycieczek, spotkań z ciekawymi osobami, wyjść do kina, teatru czy zoo trwa od września i został zaplanowany razem z pedagogami i nauczycielami.

Akcję zaczęliśmy w Warszawie - zabawą w Centrum Nauki Kopernik i wyjątkową wizytą w Pałacu Prezydenckim. Potem był Gdańsk, Poznań, Gniezno i dwukrotnie Toruń.

W kwietniu dzieciaki zwiedziły Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie mogły cofnąć się nieco w czasie i zobaczyć, jak wyglądała XVIII-wieczna polska osada. Pod koniec maja grupa była w Bydgoszczy , gdzie zabraliśmy ich na kręgle, a potem do Opery Novej na balet "Kopciuszek".



Skamieniałości i neolityczne dzieła sztuki

Tym razem przyszedł czas na JuraPark w Solcu Kujawskim. Główną atrakcją muzeum była wędrówka przez erę mezozoiczną. Wzdłuż ścieżki edukacyjnej rozmieszczone są rekonstrukcje mezozoicznych gadów i płazów - wszystkie naturalnej wielkości. Jest ich ponad setka. Najliczniejsze są oczywiście dinozaury. jednym z pierwszych, które spotkaliśmy był występujący kiedyś na Śląsku.

Silezaur, niewielki dinozaur roślinożerny, bo na początku w triasie te dinozaury nie były duże. Ma duże oczy, więc jeden stoi na czatach i pilnuje, a jak zobaczą drapieżnika, to wszystkie biorą nogi za pas i uciekają - mówi pani Hania, przewodniczka po Jura Parku. Mimo,



Później dzieci przeszły do Muzeum Ziemi, które posiada w swoich zbiorach jedną z największych kolekcji skamieniałości w Polsce. Wystawa prezentuje 500 milionów lat życia na ziemi. Dzieciaki poznały kolejne okresy dziejów życia na Ziemi, rozpoczynając swoją wyprawę od skamieniałych trylobitów z okresu kambryjskiego, a kończąc na neolitycznych dziełach sztuki. Będą mogły też zobaczyć kości ssaków z czasów epoki lodowcowej, a z pokładu batyskafu podziwiać środowisko morskie sprzed wielu milionów lat.

Dzieciom najbardziej spodobały się największe i najbardziej drapieżne dinozaury. Tirex, trochę duży. Miał duże zęby i jadł mięso - mówił Piotrek.

Miały też własne teorie na temat tego, jak mogły powstać skamieniałości. Pewnie któryś z dinozaurów miał taką nogę i tak nacisnął - zastanawiały się Jagoda i Kinga.

Dzieciaki wzięły też udział w warsztatach płukania złota. Jak się przekonały, najważniejsza w tej czynności jest cierpliwość.

Na koniec naszej soleckiej wyprawy podopieczni odwiedzili park rozrywki z dmuchańcami, kolejką szynową, karuzelami czy basenami z kulkami.

Byli zainteresowani dinozaurami, bo to coś dużego. Dla dzieci też zawsze atrakcją są wszelkie place zabaw. Tutaj nie są nigdy zmęczeni - podsumowała wycieczkę pani Ania, opiekunka grupy.





Lepsze Jutro z RMF FM trwa od 4 lat

Cykliczna akcja charytatywna Lepsze Jutro z RMF FM narodziła się w 2015 roku w Szydłowcu. Wybudowaliśmy wówczas dom dla pana Grzegorza, samotnie wychowującego pięcioro dzieci.

Rok później odmieniliśmy życie setkom maluchów: w czterech miejscach w Polsce - w Dobroszycach na Dolnym Śląsku, Zagórzu na Podkarpaciu, Krzczonowicach w Świętokrzyskiem i w Olsztynie - dzięki RMF FM powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia.

W 2017 roku wsparliśmy z kolei szkoły: pięć placówek - w Kluczborku, Raciechowicach, Bukowinie, Morągu i Boguszowie-Gorcach - otrzymało od nas profesjonalnie wyposażone, supernowoczesne pracownie przedmiotowe.

Pod koniec roku natomiast zajrzeliśmy do Dębowca: przy wsparciu naszego radia pan Zbigniew z synem Kamilem wybudowali warsztat stolarski, a ich pasja mogła stać się zajęciem pomagającym utrzymać rodzinę!

W 2018 roku Lepsze Jutro z RMF FM zrealizowaliśmy w trzech miejscach. W Bogdanówce w Małopolsce wyremontowaliśmy poddasze remizy Ochotniczej Staży Pożarnej i wyposażyliśmy tam trzy sale: wykładową, korepetycyjną i przeznaczoną do zabawy. W Wieliczce pod Krakowem przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci powstał ogród sensoryczny na świeżym powietrzu. Dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu przygotowaliśmy zaś roczny pakiet edukacyjno-zabawowy.

W tym roku akcja również będzie kontynuowana. Więcej szczegółów już wkrótce!