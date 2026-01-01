W sylwestrowy wieczór doszło do groźnie wyglądającego wypadku w Szklarskiej Porębie (Dolnośląskie). 24-letni kierowca wjechał autem marki Kia w kościół. Zawiniła nadmierna prędkość.

Kia uderzyła w kościół w Szklarskiej Porębie. / Policja Jelenia Góra /

Więcej aktualnych informacji z regionów znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do wypadku doszło 31 grudnia, około godz. 17:30, na ul. Piastowskiej w Szklarskiej Porębie.

W budynek kościoła uderzył z impetem samochód marki Kia.

Jak wstępnie ustalili policjanci, 24-letni kierowca, mieszkaniec powiatu karkonoskiego, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze. Wypadł z jezdni i wjechał w budynek świątyni.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń - podkreślają policjanci z Jeleniej Góry.